Karim Benzema is dinsdagavond geblesseerd uitgevallen bij Frankrijk in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Bulgarije in de aanloop naar het EK. De spits moest zich vlak voor rust laten wisselen.

Het is niet bekend waar Benzema precies last van heeft en hoe ernstig de kwetsuur is. De spits van Real Madrid liep aan het einde van de eerste helft niet meer soepel en maakte al snel het gebaar dat hij gewisseld moest worden. Olivier Giroud kwam voor hem in de plaats.

Het uitvallen van de 33-jarige Benzema is een domper voor bondscoach Didier Deschamps, die de aanvaller na een kleine zes jaar afwezigheid bij het nationale elftal besloot op te roepen voor het EK. Benzema maakte vorige week in de thuiswedstrijd tegen Wales (3-0-zege) zijn rentree en leverde een assist.

Het was voor Benzema zijn eerste interland sinds 8 oktober 2015 tegen Armenië. In die wedstrijd kwam de 83-voudig international ook voor het laatst tot scoren voor zijn land. Daarna werd hij jaren niet opgeroepen vanwege zijn rol in de afpersingszaak rond toenmalig mede-international Mathieu Valbuena.

Op het moment van de wissel van Benzema leidde Frankrijk met 1-0 door een doelpunt van Antoine Griezmann, die scoorde met een van richting veranderde omhaal. Het oefenduel met Bulgarije is om 21.10 uur begonnen in het Stade de France.

Regerend wereldkampioen Frankrijk zit op het EK in een loodzware poule met Duitsland, regerend Europees kampioen Portugal en Hongarije. De Fransen beginnen het toernooi op 15 juni in München tegen Duitsland.