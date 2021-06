De Russische voetbalfederatie heeft dinsdag officieel protest aangetekend bij de UEFA tegen het shirt waarmee Oekraïne op het EK wil gaan spelen. Het tricot van het land, zondag de eerste tegenstander van Oranje, is volgens de Russen politiek getint.

Oekraïne heeft een shirt laten maken met daarop een landkaart, inclusief het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim en de door pro-Russen gecontroleerde separatistische regio's Donetsk en Lugansk. Op het shirt staan ook Oekraïense strijdkreten.

"Politieke uitingen horen niet thuis op een sportevenement", schrijven de Russen in de brief naar de Europese voetbalbond. "Oekraïne doet aan propaganda. Als dit wordt toegestaan is het einde zoek."

Formeel zijn volgens de regels van de UEFA politieke verklaringen op en rond wedstrijden verboden. Het is geen verrassing dat Rusland protest aantekent, want de presentatie van het shirt via Facebook leidde eerder al tot woedende Russische reacties. Een parlementslid noemde het "een politieke provocatie".

Oranje begint het EK zondag tegen Oekraïne (aftrap 21.00 uur). Ook bij Noord-Macedonië, de laatste tegenstander van het Nederlands elftal in groep C, was er onlangs veel commotie over het te dragen EK-shirt.

Noord-Macedonië had op verzoek van de spelers nieuwe shirts laten ontwerpen, maar het bordeauxrode tenue met daarin een afbeelding van een lynx viel niet in de smaak bij de supporters. De Noord-Macedonische voetbalbond vroeg de UEFA daarom of de spelers op het EK weer in de oude shirts mogen spelen.