Donny van de Beek heeft dinsdagavond voor het eerst van zich laten horen sinds er eerder op dag vanwege een liesblessure een streep ging door zijn EK. De 24-jarige middenvelder is zwaar teleurgesteld dat hij niet mee kan doen aan het toernooi.

"Zoals jullie misschien al hebben meegekregen heb ik het elftal moeten verlaten met een liesblessure", begint Van de Beek zijn verhaal in een korte video op Instagram

"Een grote teleurstelling voor mij, zeker omdat het mijn eerste EK zou zijn en ik daar nu helaas niet bij ben. Wel wil ik jullie bedanken voor alle lieve berichtjes. Dat doet me heel goed."

Van de Beek trainde maandag samen met Matthijs de Ligt - de verdediger heeft een lichte blessure - al individueel en miste zondag de gewonnen oefeninterland tegen Georgië (3-0).

Dinsdag is gebleken dat de voormalig Ajacied, die een reserverol zou hebben, niet fit genoeg is om in actie te komen tijdens het EK.

De Boer roept geen vervanger op voor Van de Beek

Het missen van het toernooi is voor Van de Beek een nieuwe domper na een moeizaam seizoen. In zijn eerste jaar als speler van Manchester United veroverde de negentienvoudig international geen basisplaats en moest hij het voornamelijk doen met (korte) invalbeurten.

Bondscoach Frank de Boer had de optie om door het afhaken van Van de Beek een nieuwe speler op te roepen, maar maakt daar geen gebruik van. De EK-selectie van Oranje bestaat zodoende nog uit 25 spelers.

Het EK begint voor Oranje zondag met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA (aftrap: 21.00 uur). Oostenrijk en Noord-Macedonië zijn de andere opponenten in de poulefase.

