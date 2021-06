Dejan Kulusevski heeft in de aanloop naar het EK positief getest op het coronavirus. De aanvaller van Zweden mag desondanks blijven hopen op deelname aan het toernooi.

Kulusevski onderging de coronatest nadat hij dinsdagochtend op het trainingskamp in de voorbereiding op het EK verkoudheidsklachten kreeg. De aanvaller van Juventus zit inmiddels in isolatie.

Volgens bondscoach Janne Andersson ontbreekt Kulusevski in elk geval in het eerste duel van Zweden op het EK, maandag in Sevilla tegen Spanje. De Zweden hebben de hoop dat hij daarna snel de training kan hervatten nog niet opgegeven.

Spanje heeft een vergelijkbaar probleem: bij hen zit aanvoerder Sergio Busquets met een coronabesmetting eveneens in isolatie. Dinsdag werd bekend dat de Spaanse internationals alsnog zullen worden gevaccineerd voor het EK van start gaat.

De Spaanse bondscoach Luis Enrique nam al de nodige maatregelen uit angst voor nieuwe besmettingen. Zo stelt hij dinsdag in het laatste oefenduel voor het EK met Litouwen het onder 21-team op. Ook creëerde hij een 'parallelle bubbel', waarin zes nieuw opgeroepen spelers trainen.

Zweden en Spanje zitten op het EK in groep E. Mogelijk kan Kulusevski in de wedstrijden van Zweden tegen Slowakije (18 juni) en Polen (23 juni) wel zijn opwachting maken.