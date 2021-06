Op de openingsdag van het EK staat slechts één wedstrijd op het programma. Italië, dat tot de favorieten behoort voor de eindzege, speelt vrijdag in Stadio Olimpico tegen Turkije.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom EK voetbal

21.00 uur, Stadio Olimpico in Rome: Turkije-Italië

Officieel speelt Turkije thuis, maar Stadio Olimpico zal met zestienduizend voornamelijk Italiaanse toeschouwers voor 'La Squadra Azzura' aanvoelen als een thuiswedstrijd.

De Italianen komen bovendien als een land in vorm naar het EK. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini is ongeslagen sinds september 2018 (22 zeges, vijf gelijke spelen), maar de recente cijfers van Turkije zijn ook indrukwekkend.

Van de laatste dertien interlands verloor Turkije er maar één. In maart moest Oranje er nog aan geloven in de WK-kwalificatie. Door drie treffers van 'good old' Burak Yilmaz, 35 jaar, wonnen de Turken met 4-2 in Istanboel.

Een lach bij Burak Yilmaz, die drie keer scoorde tegen Oranje. Een lach bij Burak Yilmaz, die drie keer scoorde tegen Oranje. Foto: ANP

Weetje over de wedstrijd

Als de Turken winnen, dan is dat een dubbele primeur. Turkije zegevierde nog nooit tegen de Italianen (negen Italiaanse zeges, vier gelijke spelen) én Italië verloor vrijwel nooit een EK/WK-wedstrijd in eigen land (alleen na strafschoppen in de halve finales van het EK 1980 en de finale van het WK 1994). De teller staat op negentien duels zonder nederlaag.

Speler om in de gaten te houden

Met Feyenoorder Orkun Kökçü kan meteen een Eredivisie-speler in actie komen op de openingsdag van het EK. De twintigjarige middenvelder is bij de Turken niet verzekerd van een basisplaats, maar heeft als invaller een goede kans op speeltijd. Kökçü heeft zes interlands achter zijn naam staan, maar scoorde nog niet.