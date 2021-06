Na bijna twee weken voorbereiding en twee oefenwedstrijden lijken de verhoudingen binnen Oranje grotendeels duidelijk. Wie gaat zeker spelen, wie mag hopen en wie niet?

Keepers: Alles wijst op basisplaats Stekelenburg

Basisplaats: Bondscoach Frank de Boer heeft zijn definitieve keuze nog niet bekendgemaakt, maar het lijkt erop dat Maarten Stekelenburg de eerste keeper van Oranje op dit EK is. De 38-jarige Ajacied heeft meer toernooiervaring dan de concurrentie en hield zondag de 'nul' in de laatste test tegen Georgië.

Zicht op speeltijd: Mocht er iets gebeuren met Stekelenburg dan is Tim Krul de vervanger. De 33-jarige keeper kan in de knock-outfase een wapen zijn in een penaltyserie, zo onderstreepte hij maandag op de training door drie strafschoppen te keren. Vraag is wel of de Boer de truc van Louis van Gaal uit 2014 moet herhalen, want Stekelenburg heeft ook redelijke cijfers als het gaat om het keren van strafschoppen.

Weinig perspectief: Marco Bizot kreeg als enige keeper geen kans in de voorbereiding en is duidelijk de nummer drie in de pikorde. Het moet vreemd lopen wil hij in actie komen dit EK.

De drie keepers van Oranje. De drie keepers van Oranje. Foto: ANP

Verdedigers: Timber revelatie van voorbereiding

Basisplaats: Op de backposities krijgen Denzel Dumfries en Owen Wijndal het vertrouwen van De Boer. Eerstgenoemde onderscheidde zich tegen Georgië aanvallend door een strafschop te verdienen, terwijl de AZ-verdediger meer moeite lijkt te hebben met het 5-3-2-systeem. Centraal achterin zijn Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt - mits de verdediger van Juventus hersteld is van zijn liesblessure - zekerheidjes voor De Boer. De van een enkelblessure herstelde Daley Blind lijkt de meest logische optie als derde centrale verdediger.

Zicht op speeltijd: Hij mocht twee keer starten en maakte een een goede en - zeker voor een tiener - stabiele indruk. Maar nu alle verdedigers fit lijken, is de kans groot dat Jurriën Timber bij de EK-opener zondag tegen Oekraïne buiten de basis valt. Patrick van Aanholt is de stand-in van Wijndal en Nathan Aké de vervanger van de net herstelde Blind.

Weinig perspectief: Joël Veltman is als rechtsback én rechts in het centrum inzetbaar, maar lijkt op beide posities voorbijgestreefd door Timber.

Jurriën Timber maakt indruk in de voorbereiding. Jurriën Timber maakt indruk in de voorbereiding. Foto: Pro Shots

Middenvelders: Gravenberch klopt op deur

Basisplaats: Over captain Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong bestaat geen twijfel. De derde positie op de middenlinie is wel punt van discussie. De Boer koos de afgelopen wedstrijden voor Marten de Roon en lijkt daaraan vast te houden, ondanks dertien keer balverlies in de eerste helft tegen Georgië.

Zicht op speeltijd: Net als bij Timber is deze voorbereiding bij Ryan Gravenberch aan niets te merken dat hij een tiener is. De Ajacied speelt frivool én met vertrouwen en is een vaste invaller. Dat geldt ook voor Davy Klaassen, die multi-inzetbaar is op het middenveld.

Weinig perspectief: Teun Koopmeiners kreeg als enige middenvelder geen speeltijd in de voorbereiding. Het lijkt voor hem te blijven bij het opdoen van ervaring tijdens trainingen om in de toekomst wellicht wel een hoofdrol te kunnen vervullen in Oranje.

Georginio Wijnaldum, Ryan Gravenberch en Davy Klaassen. Georginio Wijnaldum, Ryan Gravenberch en Davy Klaassen. Foto: Pro Shots

Aanvallers: Berghuis grootste slachtoffer van 5-3-2

Basisplaats: In de voorbereiding onderstreepte Memphis Depay nog maar eens dat hij dé aanvalsleider is van dit Oranje. Hij scoorde drie keer en was ook bij de andere twee goals betrokken. Naast Memphis lijkt de keuze van De Boer gevallen op Wout Weghorst, die opmerkelijk genoeg in maart niet eens goed genoeg werd geacht voor een plek in de selectie.

Zicht op speeltijd: Als Oranje 4-3-3 zou spelen, dan zou Steven Berghuis waarschijnlijk de rechtsbuiten zijn van Oranje. De Feyenoorder maakt tijdens de trainingen misschien wel de gretigste indruk van alle reservespelers, maar door het 5-3-2-systeem lijkt hij niet meer dan een vaste invaller als in de slotfase wordt overgeschakeld naar drie aanvallers. Dat geldt ook voor Quincy Promes. Donyell Malen is wel een optie naast Memphis in de 5-3-2, zeker na zijn goede invalbeurt tegen Georgië. Voor Luuk de Jong lijkt er voorlopig niet meer in te zitten dan een rol als pinchhitter.

Weinig perspectief: Voor Cody Gakpo geldt voorin hetzelfde als voor Koopmeiners op het middenveld. Speeltijd lijkt ver weg voor de PSV'er, die dit EK vooral ervaring zal opdoen om op latere toernooien wel van grote waarde te kunnen zijn voor Oranje.

Cody Gakpo wacht nog op zijn debuut in Oranje. Cody Gakpo wacht nog op zijn debuut in Oranje. Foto: Getty Images