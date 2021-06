Bondscoach Frank de Boer van het Nederlands elftal baalt er flink van dat Donny van de Beek dinsdag geblesseerd is afgehaakt voor het EK. Hij vond het niet zinvol om een vervanger op te roepen voor de middenvelder.

"Om in deze fase nog nieuw aan te sluiten bij de groep is niet bepaald ideaal. We zijn twee weken onderweg, dat zie ik niet zitten", zegt De Boer op de website van OnsOranje.

"Ik heb ook voldoende middenvelders in mijn selectie om het op te vangen. Natuurlijk kan er altijd een situatie komen waarin je anders beslist, maar op dit moment laat ik de groep liever zoals hij is."

Er is niet bekendgemaakt wat de 24-jarige speler van Manchester United precies mankeert, maar volgens De Telegraaf gaat het om een lieskwetsuur en trainde hij al weken met pijnstillers.

'Het is altijd sneu'

Van de Beek trainde maandag samen met Matthijs de Ligt - de verdediger heeft een lichte blessure - individueel en miste zondag het oefenduel met Georgië (3-0-zege).

Dinsdag sloot De Ligt weer aan bij de groepstraining, waardoor hij op tijd fit lijkt te zijn voor de EK-start. Van de Beek zou waarschijnlijk een reserverol hebben op het toernooi.

De Boer zegt dat het wegvallen van Van de Beek een grote tegenvaller is voor Oranje. "Het is altijd sneu als jongens geblesseerd moeten afhaken."

Het EK begint voor Nederland zondag met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA (aftrap: 21.00 uur). Oostenrijk en Noord-Macedonië zijn de andere opponenten in de poulefase.