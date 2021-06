Denzel Dumfries en Owen Wijndal voelen zich goed in hun rol als 'wingback' in het 5-3-2-systeem van Oranje, al beseffen ze dat er nog ruimte is voor verbetering. De verdedigers hebben er vertrouwen in dat de komende dagen de "puntjes op de i" worden gezet richting de eerste groepswedstrijd van dit EK zondag tegen Oekraïne.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

"Uiteraard krijgen we mee dat er veel discussie is over het systeem", zei Dumfries dinsdag tijdens een persmoment van Oranje op de KNVB-campus in Zeist. "Het kost tijd om het onder de knie te krijgen en we wisten dat het niet direct perfect zou gaan. Het is een proces. En in dat proces zijn we goed op weg. Ik heb er vertrouwen in dat het goed komt."

Wijndal, die naast Dumfries aanschoof, beaamde dat. "Natuurlijk is het even zoeken geweest, maar we zijn wel klaar voor zondag. Er is vaak op getraind de afgelopen dagen. Dat blijven we doen."

Zowel Dumfries als Wijndal heeft de afgelopen jaren bij respectievelijk PSV en AZ geen ervaring opgedaan in een systeem met vijf verdedigers. Het is daarom wennen. "Bij AZ heb ik een buitenspeler voor me en nu niet", zei Wijndal. "Het is een kwestie van goed kiezen op welk moment je diep gaat. Die drang om naar voren te gaan hebben Denzel en ik allebei." Dumfries: "Wij zijn energievolle spelers. En in dit systeem kunnen we die energie kwijt."

Het persmoment met Denzel Dumfries en Owen Wijndal achter de tafel Het persmoment met Denzel Dumfries en Owen Wijndal achter de tafel Foto: ANP

'Ik praat erover met de jongens'

Een aantal spelers van Oranje heeft veel meer ervaring met 5-3-2 dan de 21-jarige Wijndal en de 25-jarige Dumfries. Marten de Roon van Atalanta en Stefan de Vrij van Internazionale spelen met vijf verdedigers bij hun clubs en zeven jaar geleden deed Oranje dat ook onder Louis van Gaal op het WK 2014.

"Ik praat erover met de jongens die er zeven jaar geleden bij waren", zei Wijndal. "Ik voel me prettig in dit systeem."

Dumfries was zondag in de oefenwedstrijd tegen Georgië aanvallend al van waarde door op te stomen en een strafschop te verdienen. "Ik vind het fijn om zo te spelen. Verdedigend ben je compacter en aanvallend is er ruimte."

Voor beide verdedigers wordt het hun eerste EK. De druk lijkt hoog, mogelijk ook met het oog op een transfer. In buitenlandse media wordt zowel Dumfries als Wijndal geregeld gelinkt aan clubs uit internationale topcompetities. "Ik ben daar nu niet mee bezig", zei Wijndal. "Ik sluit me ervoor af, al zal ik het denk ik wel horen als er echt iets interessants voorbijkomt. Dumfries: "Ook ik focus me nu helemaal op het EK."