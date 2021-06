Matthijs de Ligt is dinsdag weer aangesloten bij de training van het Nederlands elftal. De verdediger van Juventus lijkt de eerste EK-wedstrijd tegen Oekraïne van komende zondag te gaan halen.

De Ligt viel zaterdag met liesklachten uit op de training van Oranje en trainde sindsdien apart van de groep. Hij liet afgelopen zondag de oefenwedstrijd tegen Georgië (3-0-winst) aan zich voorbijgaan.

Bij het begin van de training van dinsdag - de oefensessie was tijdens het eerste kwartier open voor de media - was te zien dat de 21-jarige De Ligt zich weer bij zijn ploeggenoten had gevoegd.

De voormalig Ajacied heeft normaal gesproken een basisplaats onder bondscoach Frank de Boer. Tijdens het duel met Georgië werd hij centraal achterin vervangen door Jurriën Timber, die met Daley Blind en Stefan de Vrij het centrum van Oranje vormde.

Matthijs de Ligt en Donny van de Beek zondag op de tribune tijdens Nederland-Georgië. Matthijs de Ligt en Donny van de Beek zondag op de tribune tijdens Nederland-Georgië. Foto: Pro Shots

Van de Beek mist EK

Oranje traint dinsdag maar één keer en zal dat in de rest van de week ook doen. Het EK begint vrijdagavond in Rome met de wedstrijd tussen Italië en Turkije.

Eerder op dinsdag kreeg De Boer nog slecht nieuws, want Donny van de Beek mist het EK vanwege een blessure. Voor de middenvelder van Manchester United wordt geen vervanger opgeroepen. De EK-selectie van Oranje bestaat nu nog uit 25 spelers en die stonden dinsdag allemaal op het trainingsveld.

Nederland en Oekraïne treffen elkaar zondag in de Johan Cruijff ArenA. De wedstrijd begint om 21.00 uur. Oostenrijk en Noord-Macedonië zijn de andere tegenstanders in de groep.