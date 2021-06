De Spaanse internationals zullen woensdag alsnog worden gevaccineerd tegen COVID-19. De selectie kent een chaotische voorbereiding op het EK door een positieve coronatest van Sergio Busquets.

De Spaanse voetbalbond (RFEF) pleitte er al langer voor om de voetballers een prik te geven, net als de atleten die komende zomer deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Minister van Volksgezondheid Carolina Darias wilde daar echter niet aan.

Nadat Busquets zondag besmet bleek te zijn met COVID-19, voerde minister van Cultuur en Sport José Manuel Rodríguez Uribes de druk op Darias op. Nu is zij alsnog akkoord gegaan met het vaccineren van de Spaanse internationals.

"Als de nationale gezondheidsraad er geen problemen mee heeft, zullen we de spelers woensdag vaccineren zodat ze onder optimale omstandigheden kunnen deelnemen aan het EK', zei Rodríguez maandag tegen radiozender Onda Cero.

Bondscoach Enrique nam al maatregelen

De Spaanse bondscoach Luis Enrique nam al de nodige maatregelen uit angst voor nieuwe besmettingen. Zo stelt hij dinsdag in het laatste oefenduel voor het EK met Litouwen het onder 21-team op. Ook creëerde hij een 'parallelle bubbel', waarin zes nieuw opgeroepen spelers trainen.

Spanje begint het EK maandag tegen Zweden. Polen (19 juni) en Slowakije (23 juni) zijn de overige tegenstanders in poule E. Alle wedstrijden worden gespeeld in Sevilla. Zeker is dat Busquets er tegen Zweden niet bij is, ook al zou hij in de komende dagen weer negatief getest worden.

De EK-selecties zijn vanwege de coronacrisis uitgebreid van 23 naar 26 spelers. Wanneer een geselecteerde speler na 1 juni geblesseerd of besmet raakt, kan nog tot aan het eerste groepsduel een vervanger worden opgeroepen.