Hoewel Duitsland de EK-voorbereiding maandag uitstekend afsloot door met 7-1 van Letland te winnen, blijft Joachim Löw kritisch. De bondscoach is niet te spreken over het tegendoelpunt dat 'Die Mannschaft' kreeg.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Een kwartier voor tijd waren de Duitsers bij een 6-0-voorsprong even iets minder scherp en kreeg Aleksejs Saveljevs de ruimte om uit te halen en te scoren. Dat zat Löw niet lekker.

"Ik ben grotendeels tevreden over de wedstrijd en dat tegendoelpunt was een geweldige en onhoudbare bal, maar zoiets mag gewoon niet gebeuren", zei de 61-jarige Löw, die zijn laatste eindtoernooi ingaat als Duitse bondscoach.

"Even niet opletten, even niet waakzaam zijn: dat is precies wat onze tegenstanders op het EK zullen afstraffen. Zulke momenten beslissen wedstrijden. Dit wil ik niet meer zien. We moeten negentig minuten lang geconcentreerd zijn."

Duitsland won dankzij doelpunten van Robin Gosens, Ilkay Gündogan, Thomas Müller, Serge Gnabry, Timo Werner, Leroy Sané en een eigen goal van Roberts Ozols. De overwinning volgde op een 1-1-gelijkspel van vorige week tegen Denemarken.

Op het EK zit Duitsland in een zware poule met wereldkampioen Frankrijk, Europees kampioen Portugal en Hongarije. De eerste groepswedstrijd tegen Frankrijk is volgende week dinsdag en begint om 21.00 uur.