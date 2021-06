Het vertrouwen is groot bij Oekraïne, dat de voorbereiding op het EK maandag afsloot met een overtuigende 4-0-zege op Cyprus. De ploeg van bondscoach Andriy Shevchenko reist dinsdag af naar Amsterdam, waar het Nederlands elftal zondag de eerste EK-tegenstander is.

De Oekraïners stonden tegen Cyprus bij rust al met 2-0 voor door rake strafschoppen van Andriy Yarmolenko en oud-PSV'er Oleksandr Zinchenko. In de tweede helft bepaalden Roman Yaremchuk en nogmaals Yarmolenko de eindstand.

"Ik ben vooral tevreden over de inzet en het goede voetbal van mijn spelers, maar er is geen euforie en dat kan ook niet. De jongens begrijpen dat heel goed, we hebben het er met ze over gehad", temperde Shevchenko de verwachtingen voor het EK.

De ploeg van de oud-topspits van onder meer AC Milan en Chelsea begon de EK-voorbereiding vorige maand met een 1-1-gelijkspel tegen Bahrein. Daarna volgden een 1-0-overwinning op Noord-Ierland en de klinkende zege op Cyprus.

"We hebben een heel goede voorbereiding gehad, daar zijn we tevreden over", aldus de 44-jarige Shevchenko. "Hopelijk trekken we dit door. Op het EK zijn er weer andere tegenstanders en andere wedstrijden."

'De Boer weet vast iets wat ik niet weet'

Shevchenko werd bij zijn persmoment ook nog even geconfronteerd met uitspraken van Frank de Boer, die recent in een interview met OnsOranje had voorspeld dat Nederland de EK-wedstrijd tegen Oekraïne met 3-1 wint.

"Hij weet waarschijnlijk iets wat ik niet weet", reageerde de Oekraïner. "We behandelen elke tegenstander in onze groep met respect. We zitten in een moeilijke poule, dus het zullen stuk voor stuk moeilijke wedstrijden worden."

Oranje sloot de voorbereiding op het EK zondag al af door met 3-0 van Georgië te winnen. De wedstrijd tussen Nederland en Oekraïne wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA en begint zondag om 21.00 uur.

