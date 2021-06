Oekraïne heeft maandag zelfvertrouwen getankt voor het EK-duel met Oranje van zondag. De Oost-Europeanen waren in hun laatste oefenduel met 4-0 te sterk voor Cyprus, dat lange tijd met tien man speelde.

Aanvaller Andriy Yarmolenko van West Ham United was met twee treffers (waarvan één uit een strafschop) de grote man bij Oekraïne. Ook Manchester City-speler Oleksandr Zinchenko (penalty) en Roman Yaremchuk (na een zeer fraaie aanval) van KAA Gent waren trefzeker in Charkov.

De Cypriotische verdediger Antreas Panayiotou kreeg na ruim een half uur spelen bij een 0-0-stand direct rood, nadat hij de eerste strafschop veroorzaakte.

Het was het tweede en laatste oefenduel voor de ploeg van bondscoach Andriy Shevchenko in aanloop naar het EK. Eerder werd Noord-Ierland met 1-0 geklopt.

Voor gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de fraaie treffer van Yaremchuk voor Oekraïne.

Oekraïne maakt zich op voor derde EK

Oekraïne was pas tweemaal eerder actief op een EK: in 2012 als medegastland en vier jaar later in Frankrijk. Dat leverde vijf nederlagen en slechts één zege op.

Het duel tussen Oranje en Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA begint zondag om 21.00 uur. Ook Oostenrijk en Noord-Macedonië maken onderdeel uit van groep C.

Basisopstelling Oekraïne Pyatov; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviienko, Sobol; Malinovsky, Makarenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov.