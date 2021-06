De universiteiten van Innsbruck, Gent, Dortmund, München en Molde hebben na uitgebreide berekeningen Frankrijk als Europees kampioen getipt. Het Nederlands elftal staat achtste met een winkans van 6,1 procent.

De onderzoekers verzamelden tal van data, zoals het inwoneraantal van de deelnemende landen, de prestaties van de spelers bij hun clubs en nationale ploegen en de resultaten van de 24 EK-landen in de afgelopen acht jaar.

Ze voegden al die data samen en lieten de computer 100.000 keer een simulatie doen van een volledig EK. Daar kwam uit dat regerend wereldkampioen Frankrijk de grootste winkans heeft: 14,8 procent.

Engeland (13,5 procent) en Spanje (12,3 procent) zijn volgens de universiteiten de belangrijkste concurrenten van 'Les Bleus'. Ook titelverdediger Portugal, Duitsland (beide 10,1 procent), België (8,3), Italië (7,9) maken meer kans dan Oranje.

Het Nederlands elftal sloot de voorbereiding op het EK deze week af met een 2-2-gelijkspel tegen Schotland en een 3-0-overwinning op Georgië. Bondscoach Frank de Boer liet zijn ploeg in die wedstrijden in een 5-3-2-formatie spelen en zal dat systeem ook op het EK hanteren.

De eerste EK-wedstrijd van Oranje is zondag, wanneer Oekraïne om 21.00 uur de tegenstander is in de Johan Cruijff ArenA. Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni) zijn de andere groepsgenoten.