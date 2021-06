De selectie van het Nederlands elftal heeft maandag de eerste training deze week op Nederlandse bodem afgewerkt zonder de basisspelers van het oefenduel met Georgië. Matthijs de Ligt, die kampt met liesklachten, en Donny van de Beek werkten een individueel programma af.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

Keeper Maarten Stekelenburg was de enige basisspeler van zondag die begon aan de groepstraining, maar haakte wel eerder af. De andere tien spelers die mochten starten in de Grolsch Veste deden op een ander veld wat oefeningen zonder bal.

Van de Beek, die tegen Georgië negentig minuten toekeek, heeft lichte klachten. De blessure van De Ligt is serieuzer. Bondscoach Frank de Boer zei zondag dat het niet helemaal zeker is dat de verdediger op tijd fit is voor de EK-opener zondag tegen Oekraïne.

"We bekijken het per dag. We hoeven geen risico's te nemen", vertelde De Boer.

292 EK-update: 'Weghorst en Stekelenburg in de basis tegen Oekraïne'

Oranje traint één keer

De training werd afgesloten met strafschoppen, waarbij alle reserves en invallers van zondag een keer mochten aanleggen vanaf 11 meter. Oranje won zondag in de Grolsch Veste met 3-0 van Georgië. Dat was de laatste oefenwedstrijd in de aanloop naar het EK.

De selectie van De Boer traint maandag maar één keer en doet dat ook de komende dagen richting het treffen met Oekraïne, dat zondag om 21.00 uur begint in de Johan Cruijff ArenA.

Het EK begint vrijdag met de wedstrijd tussen Italië en Turkije in Rome.