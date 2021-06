Ze speelden amper samen, maar Memphis Depay en Wout Weghorst lijken zondag het spitsenduo te gaan vormen in de eerste wedstrijd van Oranje op het EK tegen Oekraïne. De aanvallers van Olympique Lyon en VfL Wolfsburg zoeken elkaar bewust veel op, ook buiten het veld.

Er was een vergelijkbaar moment, zaterdag op de training van Oranje in de aanloop naar de oefenwedstrijd tegen Georgië. "Ik maakte dezelfde loopactie, maar Memphis gaf de bal niet", vertelt Weghorst. "Toen zei ik tegen hem: 'Dit zijn de ballen die ik graag krijg.' En nu gaf hij hem wel. Zo knap dat hij dat een volgende keer meteen herkent."

Het gaat uiteraard over het doelpunt van Weghorst afgelopen zondag tegen Georgië in de 55e minuut in de Grolsch Veste. "Wat we in ons hoofd hadden lukte", zegt Memphis. "Een goede loopactie van Wout in de kleine ruimte en hij jankt hem binnen. Hier was over gesproken."

De twee zijn verschillend, hebben ook een totaal andere carrièreopbouw. Toen het supertalent Memphis in 2011 Europees kampioen werd met Oranje onder 17, speelde de anderhalf jaar oudere Weghorst bij de amateurclub DETO in Vriezenveen. In Oranje speelden ze tot de voorbereiding pas negentien minuten samen en nu moeten ze razendsnel op elkaar ingespeeld raken.

"We zijn veel met elkaar bezig. De samenwerking is goed, het is prettig", zegt Weghorst. Memphis: "Ook buiten het veld hebben we veel contact."

292 EK-update: 'Weghorst en Stekelenburg in de basis tegen Oekraïne'

'Ik ben trots op Wout'

Na de benutte penalty van Memphis en de 2-0 van Weghorst zochten ze elkaar ook meteen op bij het juichen. Memphis duwde Weghorst na diens goal zelfs nog even terug richting het publiek. "Hij zei dat ik nog even van het moment moest genieten."

Memphis: "Ik ben trots op Wout. Je ziet dat hij heel Nederland achter zich heeft, maar er is wel veel concurrentie. De jongens die invallen laten het ook zien."

De 27-jarige Memphis is onder bondscoach Frank de Boer sowieso een van de twee spitsen in het 5-3-2-systeem, waarin Nederland ook tegen Oekraïne lijkt te gaan spelen. Hij maakte drie van de vijf Oranje-goals in de voorbereiding en was bij die andere twee ook betrokken. "Ik ben efficiënt, maar nog niet tevreden. Tegen Georgië had ik nog wat slordige momenten, die moeten eruit. Dan gaat het rendement verder omhoog. Ik blijf zoeken naar goals en assists."

'Malen brengt andere dynamiek'

Weghorst lijkt de concurrentiestrijd met Luuk de Jong voorlopig gewonnen te hebben, maar heeft Donyell Malen nog wel kort achter zich. Wie van de twee speelt, is volgens De Boer ook afhankelijk van de tegenstander.

"Wout is aanspeelbaar, strijdbaar en balvast, maar Donyell brengt een andere dynamiek", aldus De Boer, die de PSV'er tegen Georgië na 66 minuten bracht als vervanger van Weghorst. Ook tegen de absolute toplanden, die Oranje in de groepsfase van het EK nog niet treft, zijn ze allebei een optie.

"Als je onder druk staat en je wil eronderuit komen met een lange bal, dan heb je Wout nodig. Die kan een bal vasthouden. Maar als de druk iets minder is en je kan het voetballend oplossen, dan heb je meer aan een beweeglijk type als Malen. Het verschilt per tegenstander. Beiden zijn in vorm en laten het zien. Weghorst vreet elke centimeter op de training op en Malen doet het ook goed. Ze moeten mij de keuze zo moeilijk mogelijk maken."