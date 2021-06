Het Nederlands elftal gaat voor het eerst in de geschiedenis met twee tieners naar een groot toernooi, maar die gaan niet naar het EK om louter ervaring op te doen. Voor zowel Jurriën Timber als Ryan Gravenberch lonkt speeltijd en misschien wel meer dan dat.

De negentienjarige Timber speelde zondag tegen Georgië als vervanger van de geblesseerde De Ligt zijn tweede interland. Als De Ligt (die kampt met liesklachten) over een week nog niet fit is, dan lijkt de Ajax-verdediger in de eerste EK-wedstrijd van Oranje tegen Oekraïne een serieuze optie voor de basis.

"Ik zal niet bang zijn hem op te stellen", zei De Boer op de persconferentie na het oefenduel in de Grolsch Veste over een eventuele basisplaats voor Timber. "Hij verblikt of verbloost niet. Het leek alsof hij zijn dertigste interland speelde."

De Boer is verrast door de opmars van Timber, die afgelopen seizoen nog vier wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie speelde. "Natuurlijk had ik gehoord dat hij een groot talent is, maar ik had niet verwacht dat hij zich zo snel zou aanpassen. Eerst bij Ajax en nu bij Oranje."

'Die was niet te missen'

Gravenberch wacht nog op zijn eerste basisplaats, maar viel in de laatste vijf interlands van Oranje wel steevast in. Tegen Georgië maakte hij zijn eerste interlandtreffer. "Die was niet te missen, toch?", reageerde de negentienjarige Ajacied, die de bal na een inzet van Memphis Depay van dichtbij in het lege doel kopte.

"Ryan viel goed in, hij is zeker een optie", zei De Boer. Captain Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong lijken voor de bondscoach zekerheidjes op het middenveld en dus zal Gravenberch moeten concurreren met Marten de Roon.

"We weten allemaal wat Marten kan betekenen voor het team", zei De Boer over de verdedigender ingestelde speler van Atalanta. "Soms heb je een aanvallend type nodig en soms een verdedigender. Ik ben in ieder geval blij dat ik meerdere goede middenvelders tot mijn beschikking heb."

Oranje bereidt zich deze week voor op de wedstrijd tegen Oekraïne, die zondag om 21.00 uur begint. Oostenrijk en Noord-Macedonië zijn de andere tegenstanders in de poule.