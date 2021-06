Spanje moet het in de beginfase van het EK mogelijk zonder Sergio Busquets stellen. De 32-jarige middenvelder van FC Barcelona is positief getest op het coronavirus en heeft het trainingskamp van de nationale ploeg zondag verlaten.

Het is nog onduidelijk wanneer en waar Busquets besmet is geraakt. Volgens de Spaanse voetbalbond zijn alle andere internationals negatief getest op het coronavirus.

Busquets speelde afgelopen vrijdag nog mee in de vriendschappelijke interland tegen Portugal (0-0). Hij werd in Estadio Wanda Metropolitano, de thuishaven van Atlético Madrid, na iets meer dan een uur gewisseld.

Spanje begint het EK op 14 juni in Sevilla tegen Zweden. Daarna neemt de ploeg van bondscoach Luis Enrique het in de groepsfase op tegen Polen en Slowakije. Die wedstrijden worden eveneens in Sevilla gespeeld.