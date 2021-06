Georginio Wijnaldum heeft er begrip voor dat de media en supporters de afgelopen dagen kritisch waren op het Nederlands elftal na het gelijkspel van woensdag in het oefenduel met Schotland (2-2). Oranje herstelde zich zondag in de laatste wedstrijd voor het EK met een 3-0-overwinning op Georgië.

"We hebben erover gesproken", zei Wijnaldum na het duel met Georgië tegen de NOS. "We weten dat de media kritisch zijn en dat Nederland kritisch is. Maar ik heb ook tegen de jongens gezegd: 'Dat mag ook wel, als je zo speelt zoals wij tegen Schotland speelden.' Daar moet je dan niet voor weglopen."

"Het moet niet zo zijn dat we alles aannemen wat ze zeggen", vervolgde de aanvoerder van Oranje. "We moeten ook het vertrouwen hebben om het beter te doen. En dat hebben we gedaan. Wedstrijden zoals deze zijn goed om ons klaar te maken voor het EK."

Oranje revancheerde zich zondag door de voorbereiding op het EK af te sluiten met een ruime zege op Georgië. Memphis Depay opende de score, waarna Wout Weghorst en Ryan Gravenberch beiden hun eerste interlandgoal maakten.

'Fouten tegen Schotland maakten we vandaag niet'

Wijnaldum merkte dat Oranje tegen Georgië een stuk beter speelde dan afgelopen woensdag. "De dingen die we tegen Schotland fout deden, gingen vandaag wel goed", concludeerde hij. "Alleen op het einde van de eerste helft maakten we een paar foutjes, waardoor zij kansen kregen."

"Maar in de tweede helft zijn we niet in de problemen geweest. Je weet dat het op kleine dingen bepaald kan worden, dus moeten we de risico's minimaliseren. Daar moeten we hard aan werken."

Volgens de dertigjarige middenvelder, die op weg lijkt naar Paris Saint-Germain, liep tegen Georgië vooral het druk zetten op de tegenstander beter dan tegen Schotland. "Zij speelden op het middenveld met de punt naar achteren, waardoor het wat makkelijker werd. Per wedstrijd moeten we kijken wat het beste is. Vandaag speelden we zo en dat ging bij vlagen goed."

Het Nederlands elftal begint het EK zondag in de Johan Cruijff ArenA tegen Oekraïne. Oostenrijk en Noord-Macedonië zijn de andere twee tegenstanders in de groepsfase.