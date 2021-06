Frank de Boer begint volgende week vol vertrouwen aan het EK met het Nederlands elftal. De bondscoach zag zondag in de laatste oefenwedstrijd tegen Georgië (3-0-zege) genoeg dingen die hem tevreden stemden.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

"We zijn klaar voor het EK", zei De Boer na het 'uitzwaaiduel' in Enschede tegen de NOS. "En over een week zijn we er helemaal klaar voor. Ik zag aan de blije gezichten bij de spelers dat zij er ook zo over denken."

Oranje speelde tegen Georgië beter dan afgelopen woensdag tegen Schotland (2-2), al was het zeker in de eerste helft nog niet overtuigend. Nederland won door goals van Memphis Depay, Wout Weghorst en Ryan Gravenberch.

"Het moet beter, zeker defensief. Maar ik heb zeker lichtpuntjes gezien, zowel in balbezit als bij balverlies", aldus De Boer. "Dat vertrouwen komt doordat we onze taken goed hebben uitgevoerd, doordat ik mooie combinaties heb gezien en doordat ik zie dat we stappen zetten."

292 EK-update: 'Weghorst en Stekelenburg in de basis tegen Oekraïne'

De Boer laat nog weinig los over opstelling

Oranje opent het EK volgende week zondag in de Johan Cruijff ArenA tegen Oekraïne. De Boer zal zijn opstelling al redelijk in zijn hoofd hebben, maar hij wilde daar zondag nog weinig over loslaten.

Zo is het nog onduidelijk of Maarten Stekelenburg (die tegen G

eorgië keepte) of Tim Krul (die tegen Schotland in het doel stond) de eerste doelman zal zijn. "Over die keuze gaan we deze week overleggen", zei de bondscoach.

Ook op het middenveld en in de aanval moet De Boer nog knopen doorhakken. Marten de Roon kreeg op het middenveld wederom de kans naast zekerheidjes Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum, maar de speler van Atalanta maakte geen geweldige indruk.

"Marten doet heel veel dingen heel goed, dat moeten we niet vergeten", aldus De Boer. "Hij is minder de speler van de creatieve ideeën, al kan hij gewoon goed voetballen. Maar je hebt ook iemand nodig die de duels aangaat op het middenveld."

In de aanval pakte Weghorst zijn kans door zijn eerste interlandtreffer te maken. De spits werd na 65 minuten vervangen door Donyell Malen. "Mooi voor Wout dat hij beloond werd met een goal", zei de bondscoach. "Met Malen krijg je een andere dynamiek voorin, dat klopt. We moeten per tegenstander kijken wat we nodig hebben."