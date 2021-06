Wout Weghorst is dolblij dat hij zondagavond met zijn eerste interlanddoelpunt bij heeft kunnen dragen aan de 3-0-zege van Oranje op Georgië in de uitzwaaiwedstrijd voor het EK. De spits liet in de Grolsch Veste zijn emoties de vrije loop.

"Het was pure ontlading. Dit is natuurlijk super", zei een euforische Weghorst na het uitzwaaiduel in gesprek met de NOS. "Het mooiste is met name dat het in deze wedstrijd een belangrijke goal was. We gaan met een goed gevoel naar het EK."

De 28-jarige Weghorst schoot in de 55e minuut raak na een goede pass van Memphis, die in de tiende minuut vanaf de stip voor de openingstreffer had gezorgd. Volgens de spits van VfL Wolfsburg was het geen toeval dat hij en Memphis elkaar goed wisten te vinden.

"Op de training gebeurde zaterdag precies hetzelfde. Ik maak graag loopacties in de rug van de verdedigers en daar heb ik het ook met Memphis over gehad. Hij gaf de perfecte bal op perfecte snelheid", was Weghorst lovend over de assist.

Wout Weghorst zorgde op aangeven van Memphis voor de 2-0 tegen Georgië. Foto: ANP

'De tweede helft hebben we volledig gedomineerd'

Het eerste interlanddoelpunt van Weghorst viel uitgerekend in Enschede, niet ver van Borne, waar de geboren Overijsselaar opgroeide. "Ik kom hier als kleine jongen vandaan. Dat ik nu scoor met mijn familie op de tribune is geen toeval. Toeval bestaat niet."

Net als in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland van woensdag (2-2) kreeg Weghorst een basisplek van bondscoach Frank de Boer. Hij lijkt in het veelbesproken 5-3-2-systeem ook op het EK zeker van een basisplek naast aanvoerder Memphis.

"Het systeem was relatief nieuw voor ons, maar het ging nu al stukken en stukken beter dan tegen Schotland. De eerste helft kon beter, maar de tweede helft hebben we volledig gedomineerd. Er stond een goed Oranje en het gevoel is positief. Heerlijk dat het nu echt gaat beginnen", aldus Weghorst.

Het Nederlands elftal begint het EK zondag met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA. Ook Oostenrijk en Noord-Macedonië zitten in de poule bij de ploeg van De Boer.