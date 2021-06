Het Nederlands elftal heeft zondag de laatste oefenwedstrijd voor het EK met 3-0 gewonnen van Georgië. Memphis Depay, Wout Weghorst en Ryan Gravenberch maakten de doelpunten in Enschede.

De 1-0 was een benutte strafschop van Memphis in de tiende minuut, waarna Oranje in het vervolg van de eerste helft weinig meer creëerde.

Na rust werd het spel beter en maakte Weghorst in de 55e minuut zijn eerste interlandgoal. Ook Ryan Gravenberch was voor het eerst trefzeker in Oranje. De negentienjarige middenvelder bepaalde met een kopbal in de 76e minuut de eindstand van de 'uitzwaaiwedstrijd' op 3-0.

De zege op de nummer 91 van de FIFA-ranking zal bondscoach Frank de Boer, die opnieuw koos voor 5-3-2, enig vertrouwen geven richting het EK, al creëerde Georgië wel wat kansen. Positief was ook dat Daley Blind de eerste helft speelde en zo zijn eerste minuten maakte sinds hij eind maart een enkelblessure opliep.

Matthijs de Ligt ontbrak wel door liesklachten, maar zal waarschijnlijk op tijd fit zijn voor het EK, dat vrijdag begint. De eerste wedstrijd van Oranje is zondag in de Johan Cruijff ArenA tegen Oekraïne.

Dumfries uitblinker in beginfase

Voor 7.500 toeschouwers in de Grolsch Veste startte Oranje zondag hoopvol tegen Georgië, dat zich niet geplaatst heeft voor het EK. De opkomende rechtsback Denzel Dumfries was in de 5-3-2-formatie een wapen in de beginfase.

Na tien minuten stoomde Dumfries op en werd onderuit gelopen door Lasha Dvali, met een strafschop tot gevolg. Memphis tekende vanaf 11 meter voor de 26e treffer uit zijn interlandcarrière (1-0).

Zo had Oranje de gewenste start en vijf minuten later was het bijna 2-0. Dumfries gaf laag voor, waarna de Georgische keeper Giorgi Loria op knappe wijze voorkwam dat Memphis de bal binnenwerkte.

In de loop van de eerste helft werd het spel van Oranje minder. Weghorst, die opnieuw de voorkeur kreeg boven Luuk de Jong, had nog een aardig schot en Frenkie de Jong dwong keeper Loria van afstand tot een uitstekende redding.

Zorgelijk was dat Georgië voor rust tegen vijf Nederlandse verdedigers meermaals dicht bij een goal was. Maarten Stekelenburg moest al in de tweede minuut redding brengen en na een half uur had Valerian Gvilia alle tijd om binnen te schieten. Tot opluchting van de Grolsch Veste raakte de Georgische middenvelder de bal verkeerd.

De Boer voert veel wissels door

Met Nathan Aké als vervanger van Blind werd het meteen na rust niet beter, tot Memphis in de 55e minuut Weghorst vond. De 28-jarige spits schoot in een keer hard binnen (2-0). Het was de eerste interlandgoal voor Weghorst, die uitbundig juichte.

Met de 2-0-voorsprong op het scorebord kwam Oranje eindelijk los. Dumfries schoot een voorzet van Memphis in het zijnet en een kopbal van Weghorst ging naast. Er was nog een ziedend hard schot van Memphis, dat door Loria net over de kruising werd getikt.

In de laatste 25 minuten kreeg Donyell Malen de kans als vervanger van Weghorst. Ook Davy Klaassen, Patrick van Aanholt, Steven Berghuis en Gravenberch mochten invallen.

Twee van die invallers hadden een hoofdrol bij de 3-0 in de 75e minuut. Malen gaf voor, waarna Loria de inzet van Memphis nog keerde. Gravenberch was attent en kopte eenvoudig raak uit de rebound.

In de slotfase scoorde Georgië nog bijna, maar een prachtig schot van Jambul Jigauri eindigde op de lat. Daardoor bleef het 3-0, een redelijke uitslag bij de laatste test voor het EK.