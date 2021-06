België heeft zondag zijn laatste oefenwedstrijd in de aanloop naar het EK gewonnen. De 'Rode Duivels' waren in Brussel met 1-0 te sterk voor Kroatië. Eerder op de dag won Engeland met dezelfde cijfers van Roemenië en beleefde Oranje-opponent Oostenrijk een slechte EK-generale met een 0-0-gelijkspel tegen Slowakije.

Romelu Lukaku kroonde zich tot matchwinner voor België. De aanvaller van Internazionale schoot zeven minuten voor rust in een scrimmage van dichtbij raak en maakte zijn zestigste interlandgoal. Kort daarvoor had Lukaku de lat nog geraakt.

Voor België gaat het EK zaterdag van start tegen Rusland. Denemarken en Finland zijn de andere opponenten in de groepsfase. Kroatië, in 2018 verliezend WK-finalist, begint volgende week zondag op Wembley aan het EK tegen Engeland. Schotland en Tsjechië zijn de andere twee ploegen in deze poule.

In Middlesbrough was Engeland in de eerste helft tweemaal dicht bij de openingstreffer tegen Roemenië. Zowel een kopbal van Dominic Calvert-Lewin als een schot van Jadon Sancho kwam op de lat terecht.

Halverwege de tweede helft was het wel raak voor de Engelsen. Marcus Rashford benutte een penalty nadat Jack Grealish in het zestienmetergebied werd neergehaald door Tiberiu Capusa.

Tien minuten later ging de bal na een overtreding van Vlad Chiriches op Calvert-Lewin opnieuw op de stip voor 'The Three Lions', maar ditmaal werd de inzet van invaller Jordan Henderson gestopt door de Roemeense doelman Florin Nita.

Oostenrijk verspeelde de nodige kansen tegen Slowakije. Oostenrijk verspeelde de nodige kansen tegen Slowakije. Foto: EPA

Slechte EK-generale Oranje-opponent Oostenrijk

In Wenen raakte Oostenrijk, een van de tegenstanders van het Nederlands elftal in de groepsfase van het EK, na rust tweemaal de paal tegen Slowakije. Eerst belandde een rebound van Florian Grillitsch via de Slowaakse doelman Martin Dúbravka op het aluminium en even later schoot voormalig FC Twente-speler Marko Arnautovic van dichtbij op de paal.

Voor Oostenrijk was de wedstrijd tegen Slowakije de laatste in de aanloop naar het EK. Afgelopen woensdag verloor de ploeg van bondscoach Franco Foda in Middlesbrough met 1-0 van Engeland.

Oostenrijk is op 17 juni in Amsterdam de tweede tegenstander van Oranje op het EK. Volgende week zondag openen de Oostenrijkers de Europese titelstrijd in Boekarest tegen Noord-Macedonië en op 21 juni spelen ze in de Roemeense hoofdstad tegen Oekraïne.

Denemarken rekende in zijn laatste vriendschappelijke duel voor het EK af met Bosnië en Herzegovina: 2-0. Martin Braithwaite en Andreas Cornelius maakten de doelpunten in Brøndby. Op het EK is Finland zaterdag in Kopenhagen de eerste tegenstander van de Denen. Zij spelen daarna tegen België en Rusland in de groepsfase.

Het Griekenland van bondscoach John van 't Schip won in Málaga met 2-1 van Noorwegen. Giorgos Masouras en Thanasis Androutsos waren trefzeker voor de Grieken, die net als de Noren niet aan het EK meedoen.