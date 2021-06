Matthijs de Ligt is nog niet pijnvrij. De verdediger van Juventus ontbrak daarom zondag in de selectie van het Nederlands elftal voor het laatste oefenduel voor het EK met Georgië (3-0-zege).

"Hij heeft nog te veel last", zei bondscoach Frank de Boer vlak voor de vriendschappelijke interland in Enschede.

De Boer kan nog niet zeggen of De Ligt komende zondag wel voor Oranje kan uitkomen in de eerste wedstrijd op het EK tegen Oekraïne.

"We bekijken het per dag. We hoeven geen risico's te nemen. Het is een groot gemis dat De Ligt en Virgil van Dijk er nu allebei niet zijn, maar we hebben vertrouwen in hun vervangers."

De Ligt staakte zaterdag de training van Oranje met liesklachten. Aanvoerder Van Dijk mist het EK omdat hij niet op tijd is hersteld van een zware knieblessure.