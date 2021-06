Frank de Boer houdt zondag tegen Georgië en zeer waarschijnlijk ook bij de start van het EK vast aan het 5-3-2-systeem bij het Nederlands elftal. De bondscoach zwicht niet voor de kritiek op de speelwijze van Oranje.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

"Ik wil aan 5-3-2 vasthouden. Ik ben ervan overtuigd dat we dat nodig hebben. Of dat ook de formatie tegen Oekraïne is? De kans is groot, al is niks definitief", zei De Boer zaterdag bij zijn laatste persmoment tijdens het trainingskamp in Portugal.

"De afgelopen dagen waren vruchtbaar. We hebben veel geanalyseerd, gepraat en goed getraind. Ik heb met spelers gepraat, omdat ik wil weten hoe hun gevoel over de spelwijze is en hoe zij het gezien hebben."

Er is veel kritiek op Oranje, dat woensdag in een oefenduel met Schotland pas voor het eerst in het 5-3-2-systeem speelde. De ploeg van De Boer speelde matig en kwam niet verder dan een teleurstellend 2-2-gelijkspel.

46 Frenkie de Jong staat achter 5-3-2-systeem: 'Het vertrouwen groeit'

'Het is juist een heel mooi leerproces'

De Boer zou het onverstandig vinden om na één mindere wedstrijd direct weer over te stappen naar 4-3-3. "Het is juist een heel mooi leerproces. We zitten in een voorbereiding en spelen niet voor niets oefenwedstrijden. We moeten er juist van leren", zei hij.

"Het gaat om de wedstrijd van 13 juni tegen Oekraïne. We hebben goed met elkaar gesproken. Ik heb al zo vaak gezegd: als 4-3-3 nodig is, zullen we dat zeker doen. Daar hebben we ook de spelers voor."

De wedstrijd tussen Nederland en Georgië wordt zondag gespeeld in de Grolsch Veste in Enschede en begint om 18.00 uur. Het eerste EK-duel is volgende week zondag tegen Oekraïne.

Na die eerste wedstrijd speelt Oranje in de poulefase ook nog tegen Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni). De eerste twee in de groep gaan sowieso door naar de knock-outfase.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen