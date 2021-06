Matthijs de Ligt is geblesseerd geraakt tijdens de laatste training van het Nederlands elftal in Portugal. De verdediger staakte de oefensessie vanwege een liesblessure.

"Hij had gisteren al een beetje last van zijn lies, dus hij wilde geen risico nemen. Het is duidelijk dat wij ook geen risico's nemen", zei bondscoach Frank de Boer zaterdag tegen de NOS. Zondag speelt Oranje de laatste oefenwedstrijd voor het EK, tegen Georgië.

Het is niet de eerste keer dat De Ligt geblesseerd afhaakt tijdens het trainingskamp van het Nederlands elftal in het Portugese Lagos. Eerder deze week verliet hij ook al een training met een blessure. Hij deed daarna wat individuele oefeningen en speelde woensdag negentig minuten in de oefeninterland tegen Schotland (2-2).

Buiten De Ligt beschikte bondscoach De Boer over een fitte selectie tijdens de afsluitende training in Portugal. Oranje vliegt zaterdagmiddag na de training naar Münster en bereidt zich daar verder voor op de oefeninterland tegen Georgië in de Grolsch Veste in Enschede.

De Boer heeft al laten weten dat Maarten Stekelenburg in die wedstrijd op doel staat. Mogelijk keert Daley Blind terug in de ploeg na een enkelblessure. Het duel begint om 18.00 uur.

Het EK begint voor Oranje volgende week zondag met een ontmoeting met Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA (aftrap: 21.00 uur). Daarna zijn Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni) de andere tegenstanders in de groep. De eerste twee landen in de poule plaatsen zich hoe dan ook voor de knock-outfase.