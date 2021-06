De oefenwedstrijd tussen Spanje en Portugal is vrijdag in Madrid in een gelijkspel geëindigd. In Skopje won Noord-Macedonië, tegenstander van het Nederlands elftal in de groepsfase van het EK, met 4-0 van Kazachstan en in Bologna was Italië met dezelfde cijfers te sterk voor Tsjechië.

In Estadio Wanda Metropolitano, het onderkomen van Atlético Madrid, maakte Spanje regelmatig het spel en creëerde het vooral in de tweede helft behoorlijk wat kansen. Onder anderen Álvaro Morata en Pablo Sarabia hadden hun vizier echter niet op scherp staan.

Ook de Portugezen lieten na rust een aantal kansen liggen. Zo gingen kopballen van Diogo Jota en Cristiano Ronaldo, die de hele wedstrijd meedeed, over en naast.

Spanje en Portugal spelen beide nog één oefenwedstrijd in de aanloop naar het EK. De ploeg van bondscoach Luis Enrique speelt dinsdag in Leganés tegen Litouwen en de regerend Europees kampioen ontvangt een dag later in Lissabon Israël.

Spanje begint het EK op 14 juni tegen Zweden en speelt in de groepsfase verder tegen Polen en Slowakije. Portugal start het toernooi op 15 juni tegen Hongarije en treft daarna Duitsland en Frankrijk in de poule.

Noord-Macedonië viert de openingstreffer tegen Kazachstan. Noord-Macedonië viert de openingstreffer tegen Kazachstan. Foto: EPA

Ruime zege Noord-Macedonië in laatste duel voor EK

In Skopje opende Ezgjan Alioski tien minuten voor rust uit een strafschop de score voor Noord-Macedonië. Vlak voor de onderbreking kwam Kazachstan met tien man te staan door een rode kaart voor Serikzan Muzhikov.

In de tweede helft breidde de thuisploeg de voorsprong verder uit. Ivan Trickovski verdubbelde de marge twaalf minuten na rust, waarna Milan Ristovski en Darko Churlinov een kwartier voor tijd voor de derde en vierde treffer zorgden.

Noord-Macedonië is op het EK de derde en laatste tegenstander van Oranje in de groepsfase. De twee landen staan op 21 juni tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Voor Noord-Macedonië, dat debuteert op een EK, begint de Europese titelstrijd op 13 juni in Boekarest tegen Oostenrijk. Vier dagen later is Oekraïne de tegenstander in de Roemeense hoofdstad.

Italië beleefde tegen Tsjechië een goede generale voor het EK. Ciro Immobile en Nicolò Barella scoorden voor rust in Bologna, waarna Lorenzo Insigne en Domenico Berardi de score in de tweede helft verder opvoerden.

'La Squadra Azzurra' begint het EK op 11 juni tegen Turkije en speelt verder tegen Zwitserland en Wales in de poulefase. Tsjechië ontmoet Engeland, Schotland en Kroatië in de groepsfase.