Noord-Macedonië heeft zijn laatste oefenwedstrijd in de aanloop naar het EK overtuigend gewonnen. De tegenstander van het Nederlands elftal in de groepsfase was in Skopje met 4-0 te sterk voor Kazachstan.

Ezgjan Alioski opende tien minuten voor rust uit een strafschop de score voor Noord-Macedonië. Vlak voor de onderbreking kwam Kazachstan met tien man te staan door een rode kaart voor Serikzan Muzhikov.

In de tweede helft breidde de thuisploeg de voorsprong verder uit. Ivan Trickovski verdubbelde de marge twaalf minuten na rust, waarna Milan Ristovski en Darko Churlinov een kwartier voor tijd voor de derde en vierde treffer zorgden.

Noord-Macedonië is op het EK de derde en laatste tegenstander van Oranje in de groepsfase. De twee landen staan op 21 juni tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA.

Voor Noord-Macedonië, dat debuteert op een EK, begint de Europese titelstrijd op 13 juni in Boekarest tegen Oostenrijk. Vier dagen later is Oekraïne de tegenstander in de Roemeense hoofdstad.