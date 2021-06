België heeft nog flink wat zorgen richting de start van het EK. De gehavende ploeg van bondscoach Roberto Martínez kwam bij afwezigheid van de geblesseerde sterkhouders Kevin De Bruyne en Eden Hazard niet verder dan een gelijkspel tegen het Griekenland van John van 't Schip. In de aanloop naar het EK-duel met Oranje won Oekraïne van Noord-Ierland.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

België kwam na twintig minuten spelen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel nog op voorsprong door een doelpunt van Thorgan Hazard. De aanvaller van Borussia Dortmund rondde af na een combinatie met Yannick Carrasco.

De Belgen, een van de favorieten voor de Europese titel, verzuimden in het vervolg om verder afstand te nemen van Griekenland en kregen daarvoor de rekening gepresenteerd. Georgios Tzavellas tikte na rust in de rebound binnen, nadat Kyriakos Papadopoulos met een kopbal nog de paal had getroffen. Daar bleef het ook bij in de Belgische hoofdstad.

De Belgische bondscoach Martínez kon tegen Griekenland niet beschikken over Eden Hazard, De Bruyne, Thibaut Courtois, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen en Axel Witsel. Zij waren allemaal (licht) geblesseerd. De Bruyne wacht nog een race tegen de klok voor het EK, omdat hij in de Champions League-finale tegen Chelsea zijn neus en oogkas heeft gebroken.

België is op het EK ingedeeld in poule B met Rusland, Denemarken en Finland. De Belgen reikten bij de vorige editie in 2016 tot de kwartfinales, waarna op het WK van 2018 een derde plaats werd behaald. België werd nog nooit Europees kampioen. Zondag wacht de laatste oefeninterland voor de start van het EK. Dan is verliezend WK-finalist Kroatië de tegenstander.

Oekraïne, een van de tegenstanders van Oranje op het EK, won van Noord-Ierland. Oekraïne, een van de tegenstanders van Oranje op het EK, won van Noord-Ierland. Foto: ANP

Oekraïne tankt vertrouwen richting Oranje

Eerder op de avond tankte Oekraïne vertrouwen richting de groepswedstrijd tegen het Nederlands elftal. De formatie van bondscoach Andriy Shevchenko was met 1-0 te sterk voor Noord-Ierland.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam in de tiende minuut op naam van Oleksandr Zubkov. De aanvaller van het Hongaarse Ferencvárosi kopte binnen, waarna Oekraïne ondanks een karrenvracht aan kansen niet meer tot scoren kwam.

Oranje speelt op 13 juni in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam in de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne, dat voor de derde keer op rij deelneemt aan het EK. De Oost-Europese ploeg kwam nooit verder dan de poulefase.