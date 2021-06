Turkije gaat met een goed gevoel op weg naar het EK. Met invaller Orkün Kökçü wonnen de Turken de uitzwaaiwedstrijd tegen Moldavië met 2-0, terwijl PSV-doelman Yvon Mvogo met Zwitserland uithaalde tegen Liechtenstein (7-0).

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Turkije maakte pas na rust het verschil tegen Moldavië, dat ontbreekt op het EK dat volgende week vrijdag van start gaat. De 35-jarige Burak Yilmaz, die in maart nog een hattrick maakte in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oranje, opende in de 58e minuut de score na een fraai hakje van Hakan Çalhanoglu.

Een kwartier voor tijd verdubbelde Turkije de voorsprong in het Duitse Paderborn, waar de ploeg van bondscoach Senol Günes zijn tenten heeft opgeslagen ter voorbereiding op het EK. Cengiz Ünder scoorde op aangeven van doelman Ugurcan Çakir, die de invaller op knappe wijze bereikte met een verre uittrap.

Kökçü mocht pas in de 68e minuut binnen de lijnen komen bij Turkije. De middenvelder van Feyenoord, die net als de gepasseerde Rotterdammer Ibrahim Dervisoglu tot de EK-selectie van Turkije behoort, kon zijn stempel niet drukken tegen de nummer 117 van de wereldranglijst.

Turkije is op het EK ingedeeld in poule A met Italië, Zwitserland en Wales. Turkije-Italië is volgende week vrijdag de openingswedstrijd van het toernooi. De Turken kwamen op een EK tot op heden niet verder dan de halve finales, in 2008.

Zwitserland kon vaak juichen tegen Liechtenstein. Zwitserland kon vaak juichen tegen Liechtenstein. Foto: ANP

Zwitserland houdt huis tegen Liechtenstein

Het Zwitserland van de gehuurde PSV-doelman Mvogo had geen kind aan het nietige Liechtenstein, dat net als Moldavië ontbreekt op het EK. De Zwitsers wonnen hun uitzwaaiwedstrijd tegen de 186 van de FIFA-ranglijst met 7-0.

Bij rust stond het nog slechts 1-0 voor Zwitserland, waarna de ploeg van bondscoach Vladimir Petkovic op schot raakte. Zo voltooide Mario Gavranovic, die in de eerste helft de enige treffer voor zijn rekening nam, een hattrick en scoorde Edimilson Fernandes twee keer.

Mvogo stond de hele wedstrijd onder de lat, maar wordt waarschijnlijk niet de eerste doelman van Zwitserland op het EK. Yann Sommer lijkt de beste papieren te hebben bij bondscoach Petkovic. Zwitserland speelt op 12 juni de eerste groepswedstrijd tegen Wales.