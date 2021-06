Trent Alexander-Arnold moet het EK missen met Engeland. De rechtsback heeft woensdag in de oefeninterland tegen Oostenrijk een hamstringblessure opgelopen en is niet op tijd fit voor de Europese eindronde, zo is donderdag duidelijk geworden bij een scan.

De 22-jarige Alexander-Arnold is naar verwachting zo'n zes weken uitgeschakeld door de hamstringblessure en zou in theorie ook de finale van het EK, die op 11 juli in Wembley wordt gespeeld, niet kunnen halen. Het EK gaat volgende week vrijdag van start.

Alexander-Arnold liep de blessure woensdag in de 86e minuut van de oefeninterland tegen Oostenrijk op. Hij schoot een bal naar voren, waarna het in zijn hamstringspier schoot. Met het shirt over zijn gezicht blies de rechtsback de aftocht in Middlesbrough.

De verdediger van Liverpool moest aanvankelijk nog veel moeite doen om de EK-selectie van bondscoach Gareth Southgate te halen. In maart werd hij gepasseerd voor twee WK-kwalificatiewedstrijden, omdat hij een moeizaam seizoen doormaakt bij Liverpool. Uiteindelijk werd hij toch opgeroepen voor het eindtoernooi.

Het is nog niet duidelijk wie Southgate als vervanger oproept voor de geblesseerde Alexander-Arnold. De bondscoach hakt na de uitzwaaiwedstrijd tegen Roemenië van zondag de knoop door.