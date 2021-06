Het Nederlands elftal is donderdag met een kleine groep spelers aan de voorbereiding op de oefenwedstrijd van zondag tegen Georgië begonnen. Oranje trainde in het Portugese Lagos vooral met de wissels van het oefenduel van woensdag met Schotland (2-2).

Frenkie de Jong deed ook mee. Hij speelde net als Georginio Wijnaldum uit voorzorg slechts een half uurtje mee tegen Schotland. Daley Blind en Nathan Aké waren ook van de partij. Zij kwamen woensdag nog niet in actie.

Blind is pas net hersteld van een enkelblessure en Aké sloot later aan omdat zijn club Manchester City zaterdag nog de Champions League-finale afwerkte tegen Chelsea (0-1-nederlaag).

Frank de Boer liet de training voor een groot deel over aan zijn assistent Dwight Lodeweges. De bondscoach bekeek de oefensessie van een afstandje en sprak uitgebreid met Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij.

De Ligt was na de het treffen met Schotland niet zo positief over het systeem met vijf verdedigers. De Vrij speelt met Internazionale vaak met vijf verdedigers, maar vertelde ook dat een dergelijke tactiek veel oefening vereist.

Nederland speelt zondag de laatste oefenwedstrijd voor de start van het EK. Georgië is om 18.00 uur de tegenstander in de Grolsch Veste in Enschede. Op zondag 13 juni start Oranje het EK met de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne.

Vooral Steven Berghuis was op dreef met een aantal mooie doelpunten in het afsluitende partijspel.