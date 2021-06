Wout Weghorst is niet tevreden over zijn optreden van woensdag in de oefenwedstrijd van Oranje tegen Schotland (2-2). De aanvaller kreeg geen grote kansen in Estádio Algarve en de samenwerking met collega-spits Memphis Depay moet nog groeien.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

"Persoonlijk was het teleurstellend", aldus Weghorst, die tegen de Schotten zijn eerste interland speelde onder Frank de Boer. "Ik sta op het veld om doelpunten te maken en op andere manieren aanvallend mijn bijdrage te leveren. En dat is redelijk beperkt geweest."

In tegenstelling tot de spits van VfL Wolfsburg wist Memphis zich wel te onderscheiden met twee goals. Het was voor het eerst dat de twee samen speelden. "Hij is lekker balvast, net als Luuk de Jong", zei Memphis over de samenwerking met Weghorst. "Hij werkt hard, we kunnen hem nog meer gebruiken. Daar zijn we naar op zoek op trainingen."

Ook Weghorst benadrukte dat er tijd nodig is. "In de eerste helft vonden we elkaar een paar keer in de combinatie. We zijn veel met elkaar bezig, ook op de training. Het is belangrijk om te communiceren en ervoor te zorgen dat er een klik komt."

199 EK-update: 'De 5-3-2 van De Boer loopt (nog) voor geen meter'

'Hij scoort op de training'

De vraag is wel of het zondag, in de oefeninterland in de Grolsch Veste tegen Georgië, tot een nieuwe samenwerking komt. Mogelijk geeft De Boer dan Luuk de Jong de kans en speelt Oranje in een 4-3-3-formatie met Memphis op links.

De Boer zei op de persconferentie na het duel met de Schotten dat Weghorst tot dusver een goede indruk maakt in Lagos, waar Oranje nog tot zaterdag op trainingskamp is.

"Op de training doet Wout het goed en scoort hij. Je hoopt alleen dat hij dat ook in de wedstrijd doet. Maar hij geeft altijd 1.000 procent en zorgde er tegen Schotland voor dat Memphis tussen de linies kon spelen. Het kon misschien beter, maar ze spelen pas voor het eerst met elkaar."

Nederland tegen Georgië begint zondag om 18.00 uur in de Grolsch Veste. Een week later is de eerste wedstrijd van Oranje op het EK en daarin is Oekraïne de tegenstander in de Johan Cruijff ArenA.