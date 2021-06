Memphis Depay maakte zich woensdag na het duel met Schotland (2-2) nog niet te veel zorgen. De aanvaller nam in de eerste test richting het EK beide treffers voor zijn rekening en voorkwam daarmee dat Oranje een pijnlijke nederlaag leed.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

"We weten dat dit niet onze beste wedstrijd was", zei Depay bij de NOS. "We waren slordig af en toe. We moeten nog wat meer schakelen naar bepaalde dingen in dit systeem."

"Helaas hebben we niet gewonnen, maar we zijn nog in de voorbereiding. We moeten ons niet te veel zorgen maken daarover. Ik ben in ieder geval blij dat we deze wedstrijd niet hebben verloren."

Nederland speelde een zeer matige wedstrijd in het Portugese Faro en kwam tot twee keer toe op achterstand tegen de nummer 44 van de FIFA-ranking. Memphis zorgde in de zeventiende minuut voor de gelijkmaker en voorkwam vlak voor tijd met een fraaie vrije trap dat de ploeg van bondscoach Frank de Boer een pijnlijke nederlaag leed.

We kunnen Wout nog meer gebruiken

Memphis stipte aan dat hij nog nooit samen met Wout Weghorst in de spits had gespeeld. "Hij is lekker balvast, evenals Luuk de Jong. Hij werkt hard, maar we kunnen hem nog meer gebruiken. Daar zijn we nog naar op zoek, ook tijdens de training. Dat heeft een beetje tijd nodig."

Zondag wacht in de Grolsch Veste in Enschede de tweede en laatste oefenwedstrijd en daarin is Georgië de tegenstander. Het toernooi begint voor Oranje op 13 juni in de Johan Cruijff ArenA met de groepswedstrijd tegen Oekraïne.