Maarten Stekelenburg draagt op het EK van deze maand bij afwezigheid van Jasper Cillessen het keepersshirt met rugnummer 1 bij het Nederlands elftal. Dat blijkt uit een lijst van rugnummers die de KNVB woensdag heeft vrijgegeven voor het toernooi.

Cillessen werd dinsdag uit de selectie gezet omdat hij besmet is met het coronavirus. Bondscoach Frank de Boer denkt niet dat de doelman, die normaal gesproken een basisplaats zou hebben op het EK, op tijd fit is voor de start van het evenement over elf dagen.

Stekelenburg, Tim Krul (rugnummer 13) en Marco Bizot (rugnummer 23), de vervanger van Cillessen in de selectie, gaan uitmaken wie onder de lat staat op het EK. De Boer zei dinsdag op een persconferentie dat hij nog niet wist wie eerste keus zal zijn.

Dat wordt waarschijnlijk Stekelenburg of Krul. Stekelenburg verving de geschorste André Onana sinds februari met verve bij Ajax en Krul is al jaren een vaste waarde bij Norwich City. Krul verdedigde twee maanden geleden in Gibraltar het doel van Oranje, omdat Cillessen toen geblesseerd was.

Veel spelers krijgen favoriete nummer

De rugnummers zijn bij de keepers mogelijk een indicatie, maar verder valt er geen basisopstelling uit af te leiden. Veel spelers hebben hun favoriete nummer gekregen. Zo speelt Frenkie de Jong net als bij FC Barcelona met 21, Daley Blind net als bij Ajax met 17 en Denzel Dumfries net als bij PSV met 22.

Nederland is op dit moment op trainingskamp in het Portugese Lagos. De ploeg van De Boer speelt woensdag een oefenwedstrijd tegen Schotland. Dan zal ook meer duidelijk worden over de rangorde bij de keepers.

Oranje neemt het zondag in vriendschappelijk verband ook nog op tegen Georgië (in Enschede) en speelt op 13 juni het eerste groepsduel op het EK, tegen Oekraïne. Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni) zijn de overige tegenstanders in poule C.

Rugnummers EK-selectie Oranje: 1 Maarten Stekelenburg

2 Joël Veltman

3 Matthijs de Ligt

4 Nathan Aké

5 Owen Wijndal

6 Stefan de Vrij

7 Steven Berghuis

8 Georginio Wijnaldum

9 Luuk de Jong

10 Memphis Depay

11 Quincy Promes

12 Patrick van Aanholt

13 Tim Krul

14 Davy Klaassen

15 Marten de Roon

16 Ryan Gravenberch

17 Daley Blind

18 Donyell Malen

19 Wout Weghorst

20 Donny van de Beek

21 Frenkie de Jong

22 Denzel Dumfries

23 Marco Bizot

24 Teun Koopmeiners

25 Jurriën Timber

26 Cody Gakpo