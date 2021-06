Marten de Roon is de enige speler over wie Frank de Boer heeft gezegd dat hij woensdagavond in de oefeninterland tegen Schotland in de basis staat. De dertigjarige middenvelder mag onder de huidige bondscoach minder vaak starten dan onder diens voorganger Ronald Koeman en toch voelt hij veel vertrouwen vanuit de staf.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

"Van buitenaf hoor ik volgens mij al drie jaar dat er vraagtekens zijn rond mijn positie", aldus De Roon. "Maar het gevoel dat de staf mij geeft, doet me altijd goed. Ik voel me gewaardeerd."

Oranje start in Faro tegen de Schotten in een systeem met vijf verdedigers en daarin voelt De Roon zich vertrouwd. De 21-voudig international speelt bij zijn club Atalanta steevast in een 5-3-2-formatie.

"Ik vind het een fijn systeem. Voor een middenvelder geeft het iets meer zekerheid. Doordat je meer dekking hebt, kun je sneller en agressiever uitstappen naar een tegenstander. En voor onze aanvallers kunnen er ruimtes vallen, waardoor ze in hun kracht komen. Zo heeft het veel positieve kanten, al vind ik het belangrijk dat we ook andere systemen kunnen spelen met Oranje. Als het niet loopt, moet je schakelen."

Marten de Roon met zijn team na een gewonnen potje voetvolley. Marten de Roon met zijn team na een gewonnen potje voetvolley. Foto: Getty Images

'Een kort gesprekje kan helpen'

De Roon heeft ook een andere rol in Oranje. Captain Georginio Wijnaldum noemde hem eerder dit trainingskamp een van de leiders binnen de selectie. "Het is leuk dat Georginio dat zegt. Ik ben denk ik een type die dingen durft te benoemen, maar ik observeer ook veel."

"Soms zie ik een speler die misschien een beetje ontevreden is, of die een paar procent minder geeft omdat er iets gebeurd is. Daar let ik op en dan vraag ik wat er aan de hand is. Een kort gesprekje kan soms al veel helpen."

Nederland tegen Schotland begint woensdag om 21.00 uur in Estádio Algarve in Faro. Zondag speelt Oranje de tweede en laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding en daarin is Georgië de tegenstander in Enschede.