Orkun Kökçü mag zich met Turkije opmaken voor het EK. De middenvelder van Feyenoord is door bondscoach Senol Günes opgenomen in de 26-koppige selectie voor het eindtoernooi, dat op 11 juni van start gaat.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Voor de twintigjarige Kökçü wordt het zijn eerste toernooi namens Turkije. Hij speelde tot dusver vijf interlands voor de Turken, waaronder de oefeninterland van afgelopen donderdag tegen Azerbeidzjan (2-1). Daarin gaf Kökçü een assist.

Kökçü maakte een wisselvallig seizoen door bij Feyenoord. De middenvelder was vaste basisspeler onder trainer Dick Advocaat, maar kon slechts sporadisch zijn stempel drukken bij de Rotterdammers. Hij scoorde drie keer en gaf drie assists in 22 Eredivisie-duels.

Naast voor Kökçü is er in de Turkse EK-selectie ook plaats voor Halil Dervisoglu. De spits doorliep de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam en speelde er van 2018 tot 2020 in het eerste elftal, waarna hij voor 3 miljoen euro werd verkocht aan Brentford. De Engelse club verhuurde hem vervolgens eerst aan FC Twente en afgelopen seizoen aan Galatasaray.

Hakan Çalhanoglu (AC Milan), Caglar Söyüncü (Leicester City) en Burak Yilmaz (Lille OSC) zijn de andere blikvangers bij Turkije, dat in maart dankzij een hattrick van Yilmaz nog met 4-2 te sterk was voor het Nederlands elftal in een WK-kwalificatiewedstrijd.

Turkije is op het EK ingedeeld in poule A met Italië, Zwitserland en Wales. Turkije-Italië is op 11 juni de openingswedstrijd van het toernooi. De Turken kwamen op een EK tot op heden niet verder dan de halve finales, in 2008.

De EK-selectie van Turkije: Keepers: Altay Bayindir (Fenerbahçe), Ugurcan Çakir (Trabzonspor), Mert Günok (Istanbul Basaksehir)

Verdedigers: Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille OSC), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Umut Meras (Le Havre), Mert Müldür (Sassuolo), Çaglar Söyüncü (Leicester City), Ridvan Yilmaz (Besiktas)

Middenvelders: Taylan Antalyali (Galatasaray), Hakan Çalhanoglu (AC Milan), Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Dorukhan Toköz (Besiktas), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazici (Lille OSC), Okay Yokuslu (West Bromwich Albion)

Aanvallers: Kerem Aktürkoglu (Galatasaray), Halil Dervisoglu (Galatasaray), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Enes Ünal (Getafe), Cengiz Ünder (Leicester City), Burak Yilmaz (Lille OSC)

Debutant Raspadori in selectie van Italië

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini nam debutant Giacomo Raspadori op in zijn definitieve selectie voor het EK. De aanvaller van Sassuolo moet de concurrentie aangaan met Ciro Immobile van Lazio en Andrea Belotti van Torino.

Raspadori werd door Mancini teruggehaald uit de selectie van Jong Italië. De 21-jarige aanvaller scoorde dit seizoen zes keer in 27 Serie A-wedstrijden.

Mancini had in de definitieve selectie van 26 spelers geen plaats voor AS Roma-verdediger Gianluca Mancini, middenvelder Matteo Pessina van Atalanta en Matteo Politano van Napoli. De bondscoach had zijn selectie eerder al teruggebracht van 33 tot 28 spelers. Toen kreeg onder anderen Moise Kean te horen dat hij niet nodig was.

Voor de in Brazilië geboren verdediger Rafael Tolói van Atalanta had Mancini wel een plek. Middenvelder Stefano Sensi van landskampioen Internazionale werd geselecteerd ondanks zorgen over zijn fitheid; hij liep op de slotdag van de competitie een dijbeenblessure op.

De Italiaanse internationals komen bijeen voor de laatste fase van de voorbereiding op het toernooi. De ploeg van Mancini oefent op 4 juni tegen Tsjechië. Italië opent het EK op 11 juni tegen Turkije en speelt daarna in de groepsfase tegen Zwitserland en Wales.

EK-selectie Italië Keepers: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Verdedigers: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Internazionale), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Leonardo Spinazzola (AS Roma), Rafael Tolói (Atalanta)

Middenvelders: Nicolò Barella (Internazionale), Bryan Cristante (AS Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Stefano Sensi (Internazionale), Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

Aanvallers: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)