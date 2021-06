Danny Makkelie vond het niet makkelijk om een van zijn vaste assistenten vlak voor de start van het EK te vervangen. De 38-jarige scheidsrechter nam in april afscheid van Mario Diks, na de controverse rond een afgekeurde goal van Cristiano Ronaldo in de EK-kwalificatiewedstrijd Servië-Portugal (2-2).

Diks zag niet dat een inzet van Ronaldo in de laatste minuut achter de doellijn werd weggewerkt door de Servische verdediger Stefan Mitrovic. Ronaldo stormde vervolgens woedend op Diks af en smeet zijn aanvoerdersband op de grond. Vier dagen na het duel vertelde Makkelie Diks dat hij vervangen zou worden door Jan de Vries.

Makkelie zei destijds in een reactie tegen Omrop Fryslân dat hij "uit respect voor Mario, maar ook in het belang van het team" geen uitspraken doet over de reden van de breuk met de zwaar teleurgestelde Diks, die op meer krediet had gerekend. Op een persbijeenkomst in Zeist liet hij maandag wel iets meer los.

"Het was een lastig besluit, omdat we lang met elkaar hebben samengewerkt. Het heeft wel wat met me gedaan. Ik ben een gevoelsmens. Tegelijkertijd hebben we het ook over topsport. De bondscoach van het Nederlands elftal selecteert ook het beste team richting een eindtoernooi. Dat geldt voor ons ook. Soms vraagt dat om een aanpassing."

"Of ik veel negatieve reacties heb gekregen? Nee, dat valt wel mee. Maar ik lees dan ook geen sociale media. In het verleden las ik alles, maar ik heb geleerd dat te minderen. Of Mario het me nog erg kwalijk heeft genomen? Nee, ik heb een goed gesprek gehad met Mario."

Kuipers neemt het op voor Makkelie

Björn Kuipers, die op de persbijeenkomst in Zeist naast Makkelie zat en ook zal fluiten op het EK, nam het voor hem op. "Natuurlijk is het een teleurstelling voor Mario, laten we dat vooropstellen, maar het is niet door één moment vastgelegd, hè? Ik heb het zelf ook gedaan in 2011 toen Berry Simons mijn assistent was en we naar het EK toewerkten."

"Je maakt zulke keuzes omdat je samen maar één doel hebt en dat is het maximaal haalbare bereiken met de mensen die je blindelings kan vertrouwen. Je denkt toch niet dat Danny op basis van één moment beslist om een assistent uit het team te zetten? Een speler van het Nederlands elftal wordt na één slechte wedstrijd toch ook niet uit het team gegooid?"

Makkelie beaamde de woorden van Kuipers. "Ik vind niet, en dit is het allerlaatste wat ik erover wil zeggen, dat je als eindverantwoordelijke binnen een team de vuile was buiten moet hangen. Dat vind ik ook niet netjes naar Mario toe. Wat Björn zegt is helder. Ik heb mijn keuze niet op basis van één moment gemaakt."

Kuipers: "Danny kan niet reageren. Het is ook de kracht van een leider om niet naar buiten te treden."