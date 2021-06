Het Nederlands elftal begint woensdag in een 5-3-2-opstelling aan de oefenwedstrijd in Faro tegen Schotland. Daley Blind, die hersteld is van zijn enkelblessure, krijgt mogelijk al speeltijd.

De Boer liet al eerder weten dat hij de twee oefenwedstrijden van Oranje richting het EK waarschijnlijk wil gebruiken om de twee beoogde systemen te oefenen. De kans is daardoor groot dat Nederland zondag in Enschede tegen Georgië start in 4-3-3.

"Tegen Schotland wordt het 5-3-2", zei De Boer dinsdag op een persconferentie in het Portugese Lagos, waar Oranje tot zaterdag een trainingskamp heeft belegd. Verder liet hij weinig los over de opstelling. De Boer vertelde alleen dat Marten de Roon, die naast hem zat tijdens de persconferentie, een basisplaats krijgt.

De Boer liet in het midden of Tim Krul of Maarten Stekelenburg het doel zal verdedigen. Jasper Cillessen, die de beoogde eerste doelman was, gaat niet naar het EK, zo werd vlak voor de persconferentie bekend. De keeper van Valencia kampt al langer met corona en zit thuis in isolatie.

'We overleggen met de medische staf'

De Boer beschikt tegen de Schotten over een volledig fitte selectie van 26 spelers. Ook Blind zou kunnen spelen, nadat de verdediger twee maanden aan de kant stond door een enkelblessure. "Het gaat hartstikke goed met Daley, hij heeft geen training gemist", vertelde De Boer. "We overleggen nog wel even met de medische staf wat verstandig is."

Oranje speelde tot dusver een keer in een 5-3-2-opstelling onder De Boer en dat was in oktober tegen Italië (1-1).

"Toen hebben we het heel goed uitgevoerd, maar dat geeft niet de garantie dat het er nu ook al ingeslepen is. Dat gaan we zien. Ik praat er ook over met de spelers, die vaak bij hun club in dit systeem spelen. Stefan de Vrij kan het dromen. De Roon is eraan gewend en sommige jongens kennen het ook van het WK van 2014."

Nederland tegen Schotland begint woensdag om 21.00 uur in Estádio Algarve.