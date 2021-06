Danny Makkelie vindt het jammer dat hij niet de kans heeft gekregen om zich te laten vaccineren tegen COVID-19 voorafgaand aan het EK voetbal van deze maand. De 38-jarige Dordtenaar debuteert als scheidsrechter op een eindtoernooi.

"Het Nederlands elftal is gevaccineerd en ik was daar graag onderdeel van geweest. Dat vind ik wel een gemiste kans", doelde Makkelie maandag bij een persbijeenkomst in Zeist op het vaccineren van een groot deel van de EK-selectie van Oranje vorige week in Zeist.

Makkelie vliegt maandag samen met Björn Kuipers, de andere Nederlandse scheidsrechter op het EK, en hun assistenten naar Istanboel, de uitvalsbasis van de arbiters tijdens het evenement. Kuipers krijgt woensdag gezien zijn leeftijd (48) via de reguliere weg een prik bij de GGD, maar Makkelie moet nog wachten.

De videoscheidsrechters Kevin Blom en Pol van Boekel verblijven gedurende het EK op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon. Van daaruit doen de VAR's van achter de tv-schermen hun werk bij alle wedstrijden. Blom en Van Boekel kunnen via de UEFA wel twee prikken halen in Zwitserland.

Prikken in verschillende landen was niet mogelijk

De UEFA probeerde ook iets te regelen voor de arbiters, maar kon uiteindelijk ook niets betekenen voor hen. "Wij konden ons in principe aansluiten bij Blom en Van Boekel, maar het was niet mogelijk om de eerste prik in Genève te krijgen en de tweede in Istanboel. Dat bleek niet te organiseren", aldus Kuipers.

"Ik zou willen dat ik 'm aangeboden had gekregen", vertelde Makkelie. "Maar het is lastig, want er zit zes weken tussen de twee prikken en je moet iemand dus twee keer op dezelfde plek hebben. In Nederland had dat zeker gekund, maar dat is helaas niet gebeurd."

De achttien Europese arbiters en de Argentijnse arbiter Fernando Rapallini - die door de UEFA is uitgenodigd in het kader van een uitwisseling met de Zuid-Amerikaanse voetbalbond - reizen vanuit Istanboel heel Europa door om de duels op het EK, dat in twaalf verschillende landen wordt gespeeld, te fluiten.

"Het voordeel van dat we met zijn allen in Istanboel zitten, is dat we samen kunnen trainen en de wedstrijden analyseren", legt Makkelie uit. "Om de drie of vier dagen komt iedereen bij elkaar en geeft de UEFA een samenvatting. Je kan elkaar daardoor op één lijn houden. Uniformiteit is heel belangrijk op een toernooi."