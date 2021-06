Tijdens het EK voetbal mogen bij wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam zestienduizend toeschouwers per wedstrijd aanwezig zijn, meldt de KNVB maandag. Dat is vierduizend meer dan eerst het plan was.

"De tribunes van de Johan Cruijff ArenA mogen bij de wedstrijden voor een derde worden gevuld met publiek. Die garantie heeft het kabinet in afstemming met de gemeente Amsterdam, de KNVB en de toernooiorganisatie vandaag afgegeven", aldus de KNVB.

De organisatie van het EK buigt zich nu over de beste verdeling van de nieuw vrijgekomen EK-kaarten in het stadion en de verspreiding ervan.

Oranje speelt alle drie de groepswedstrijden in Amsterdam, op 13 juni, 17 juni en 21 juni.