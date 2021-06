Bij de EK-wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA mogen steeds zestienduizend toeschouwers aanwezig zijn, zo is dinsdag bekendgemaakt. Dat zijn er vierduizend meer dan eerst het plan was.

Eerder werd bekend dat ongeveer twaalfduizend fans naar binnen mochten. Op basis van Fieldlab-onderzoeken, de epidemiologische situatie en de afname van de druk op de zorg is dat nu opgeschaald.

"Het is fantastisch dat de coronasituatie steeds beter onder controle lijkt te zijn en er dus steeds meer mogelijk is. We zijn dan ook heel blij dat we nu nog meer fans gelukkig kunnen maken. Mooi dat deze opschaling op een veilige en verantwoorde manier kan", zegt toernooidirecteur Gijs de Jong.

"Daar hebben we met het ministerie van VWS, de gemeente Amsterdam en andere partners hard aan gewerkt. EURO 2020 in Amsterdam is net als het Eurovisie Songfestival in Rotterdam een iconisch evenement. Daar wil je gewoon zoveel mogelijk mensen bij hebben."

De organisatie van het EK gaat zich nu buigen over de beste verdeling van de nieuw vrijgekomen EK-kaarten in het stadion en de verspreiding ervan.

Oranje speelt alle drie de groepswedstrijden van het EK in Amsterdam. Op 13 juni is Oekraïne de eerste tegenstander, op 17 juni wordt tegen Oostenrijk gespeeld en op 21 juni wordt de poulefase afgesloten tegen Noord-Macedonië.