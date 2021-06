Jasper Cillessen gaat verrassend niet met het Nederlands elftal naar het EK. Bondscoach Frank de Boer heeft besloten de keeper, die waarschijnlijk de eerste keus was geweest, niet mee te nemen omdat hij corona heeft en het nog even zal duren voordat hij wedstrijdfit is.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

Vrijdag werd al bekend dat Cillessen wegens een positieve PCR-test niet mee zou reizen naar het trainingskamp van Oranje in Portugal. De verwachting was echter dat de zestigvoudig international snel zou aansluiten.

De Boer heeft nu echter besloten om Cillessen, die direct na zijn positieve test in zelfisolatie ging, niet meer op te nemen in zijn selectie. De definitieve lijst moest dinsdag worden ingeleverd bij de UEFA.

"Ik heb Jasper vanochtend op de hoogte gesteld van mijn beslissing. Laat ik vooropstellen dat ik dit ongelooflijk zuur vind voor Jasper. Maar ik moest de knoop doorhakken. Het is bekend dat hij positief getest is op corona. Daardoor heeft hij een belangrijk deel van de voorbereiding gemist", aldus De Boer.

"We weten niet hoelang het gaat duren tot dat hij weer 100 procent fit is. Ik wil wat dat betreft geen risico nemen. We staan aan de vooravond van een EK en ik wil zekerheid. Hoe naar ik het ook voor Jasper vind."

Bizot alsnog toegevoegd aan Oranje-selectie

Cillessen wordt in de Oranje-selectie vervangen door AZ-doelman Marco Bizot, die als vierde keeper eigenlijk was afgevallen. Maarten Stekelenburg (Ajax) en Tim Krul (Norwich City) zijn de andere keepers.

Zonder Cillessen werkt Nederland nog twee oefenwedstrijden af ter voorbereiding op het EK. Woensdag is Schotland de tegenstander in het Portugese Almancil en zondag komt Georgië naar de Grolsch Veste in Enschede.

De Boer zei iets later op dinsdag bij een persmoment dat hij nog niet weet wie zijn vaste keeper wordt. "We gaan zien we er morgen op doel staat. Daar heb ik nog geen keuze over gemaakt", aldus de bondscoach.

Het EK begint voor Oranje op zondag 13 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne. In de poulefase wordt vervolgens ook tegen Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni) gespeeld.