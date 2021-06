Mason Greenwood zal deze maand niet met Engeland in actie komen op het EK. De negentienjarige aanvaller van Manchester United kampt met een blessure en is de eerste afvaller uit de voorlopige selectie van bondscoach Gareth Southgate.

Volgens Manchester United moet Greenwood herstellen van een onderliggende blessure waar hij al langer mee kampte. De club maakt niet bekend wat die kwetsuur precies is, maar het zou om dezelfde blessure gaan als in maart, toen hij niet mee kon doen aan het EK onder 21.

Opvallend genoeg kwam Greenwood de afgelopen maanden wel gewoon uit voor Manchester United. Hij was een vaste kracht in de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer, die net naast de eindzege in de Europa League greep. Vorige week woensdag speelde hij in de finale tegen Villarreal ook nog honderd minuten mee.

De jonge Greenwood maakte in september 2020 zijn debuut voor de nationale ploeg in het Nations League-duel met Denemarken. Twee dagen later werd hij samen met Phil Foden uit de selectie gezet omdat hij de coronaregels had overtreden. Sindsdien speelde Greenwood geen interland meer.

Greenwood is de eerste van zeven afvallers in de voorlopige selectie van Southgate. De bondscoach maakt later op dinsdag de overige zes afvallers bekend.

Engeland zit op het EK in groep D, met Tsjechië, Schotland en Kroatië. 'The Three Lions' beginnen het toernooi volgende week zondag met een wedstrijd tegen Kroatië.