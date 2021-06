Een groot deel van de Belgische EK-selectie is maandagavond gevaccineerd tegen COVID-19. Op het Twitter-account van de 'Rode Duivels' is te zien dat onder anderen Thibaut Courtois en Toby Alderweireld hun eerst prik ontvangen.

Net als bij Oranje waren er ook bij België een aantal spelers die het vaccin niet namen, maar anders dan bij het Nederlands elftal was daar in de Belgische selectie geen discussie over. "Degenen die geen prik hebben gekregen, hadden al voldoende immuniteit", aldus de Belgische voetbalbond.

De spelers van België zouden eerst met het Janssen-vaccin worden geprikt, maar het gebruik hiervan is in België opgeschort voor mensen die jonger zijn dan 41 jaar. De spelers hebben daarom nu een eerste dosis van Pfizer gekregen.

Van het Nederlands elftal hebben niet alle spelers zich laten vaccineren. De internationals kregen ook de kans zich te laten inenten voor het trainingskamp in Portugal.

Matthijs de Ligt zei aanvankelijk dat hij het aanbod had afgeslagen. Dit leidde tot veel kritiek op sociale media. De verdediger van Juventus kwam zaterdag terug op zijn besluit en liet weten toch een prik tegen COVID-19 te nemen.

België zit op het EK in poule B met Denemarken, Finland en Rusland. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez begint het toernooi volgende week zaterdag tegen Rusland.