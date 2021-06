De voorbereiding is korter dan ooit, de Oranje-selectie is relatief onervaren en dan is er ook nog corona, waardoor alles anders is dan in de aanloop naar eerdere EK's en WK's. Onder die lastige omstandigheden moet bondscoach Frank de Boer zijn spelers klaarstomen voor het EK. Over de manier waarop hij dat doet, vertelde hij tijdens het trainingskamp in Portugal.

Doc Rivers als bron van inspiratie

"Ken je die documentaire over Doc Rivers op Netflix? The Playbook, aflevering 1." Frank de Boer heeft haar even geleden al aan de spelers van Oranje laten zien. "Het gaat over een teamproces, over grote spelers die moeten samenwerken."

Als coach van Boston Celtics zorgde Rivers ervoor dat de drie supersterren van de NBA-ploeg - Kevin Garnett, Ray Allen en Paul Pierce - zich voor elkaar wilden opofferen. "Spelers winnen wedstrijden, maar teams winnen prijzen", aldus De Boer. "Dat moeten de spelers van Oranje ook beseffen."

De documentaire was niet het enige beeldmateriaal dat De Boer zijn selectie liet zien ter inspiratie. "We hebben zelf ook een filmpje gemaakt. Dat ging over dat je driehonderd interlands kan spelen en zeshonderd keer kan scoren, maar dat het belangrijker is waarmee je aan de eindstreep staat. Een prijs. En dat je er spijt van kan krijgen als je daar niet alles voor gedaan hebt. Zo probeer ik een zaadje te planten. Dat moet gaan groeien."

Doc Rivers, tegenwoordig coach van Philadelphia 76ers. Doc Rivers, tegenwoordig coach van Philadelphia 76ers. Foto: EPA

Focus als toverwoord

In de tijd van Bert van Marwijk spraken ze bij Oranje over een "missie", en onder De Boer lijkt "focus" het toverwoord. Steeds weer laat hij het woord vallen. "De focus waardoor je beseft dat je op het EK bent om het maximale uit jezelf te halen", aldus De Boer. "Dat je alles doet en laat voor dat ene hogere doel. Dat moeten we overbrengen."

Hij haalt graag zijn eigen toernooien erbij als voorbeeld. Van het EK 1992 en het WK 1994 kan hij zich weinig herinneren, dat overkwam hem. "Maar in het seizoen 1997/1998 was ik vanaf de eerste training bij Ajax bezig met het WK met Oranje. Alles moest daarvoor wijken. En alles draaide om presteren, het maximale uit mezelf halen. Daardoor was ik toen op mijn top."

In 2010, als assistent van Van Marwijk, merkte hij dat die focus er ook was bij de toenmalige Oranje-selectie, die tot de finale kwam. "Ik weet nog dat ik een dag na een overwinning met mijn vrouw een glas chardonnay dronk in het hotel. Ik proostte richting Mark van Bommel, Dirk Kuijt en Arjen Robben, die verderop zaten. Zij hielden een glaasje water omhoog en maakten het gebaar van een tunnel. Dat moet je hebben als speler. Je mag jezelf achteraf niks kunnen verwijten. Een EK of WK maak je niet vaak mee."

Frank de Boer als assistent-bondscoach tijdens het WK 2010. Frank de Boer als assistent-bondscoach tijdens het WK 2010. Foto: Getty Images

Putten uit eigen carrière

Met slechts 9 spelers (in een 26-koppige selectie) die eerder een groot toernooi meemaakten, houdt het qua ervaring niet over, beseft ook De Boer. "We hebben een EK en een WK gemist, en dit is het gevolg. Maar goed, daar was ook een reden voor; er was te weinig nieuw talent. Nu is dat talent er wel. Talent met Champions League- en Europa League-ervaring, maar toernooiervaring is wat anders."

Bij het overbrengen van die ervaring ziet De Boer een rol voor zichzelf weggelegd, en ook voor assistent-bondscoach Ruud van Nistelrooij. "Ruud en ik moeten het doen, samen met ervaren spelers als Georginio Wijnaldum."

Weer gaat het over het beste uit jezelf halen. De Boer kan daarbij vertellen over zijn eigen carrière en hard voor zichzelf zijn. "In 4,5 seizoen bij FC Barcelona heb ik 90 procent van de wedstrijden gespeeld. Maar wat heb ik daar nou laten zien? Was het de Frank de Boer van Ajax?"

"Het was niet slecht, zeker niet. Maar waarom was ik daar? Ik heb een nieuwe cultuur opgesnoven. Vrienden kwamen graag langs en die liet ik dan zien waar een leuk strandtentje was. En dat terwijl je twee dagen voor een wedstrijd eigenlijk alleen met voetbal bezig moet zijn. Ik denk daarom nu weleens: misschien heb ik er bij Barcelona niet alles uit gehaald. Zo'n les probeer ik nu op de jongens bij Oranje over te brengen. Een carrière duurt hooguit vijftien jaar, en daarin moet alles om voetbal draaien."

Frank en Ronald de Boer bij hun presentatie als speler van Barcelona in 1999. Frank en Ronald de Boer bij hun presentatie als speler van Barcelona in 1999. Foto: EPA

Plezier voor de camera, tactisch trainen achter gesloten deuren

Marten de Roon, Davy Klaassen, Daley Blind, Frenkie de Jong en Jurriën Timber renden over het trainingsveld richting de fotografen langs de lijn. Even trots poseren na een gewonnen potje voetvolley.

Het plezier straalde ervanaf tijdens de eerste twee open trainingen van Oranje deze week aan de Zuid-Portugese kust. Er was ook een rondo, waarbij een panna een doel was.

Tijdens de besloten trainingen gaat het er (waarschijnlijk) anders aan toe. De Boer wil met 5-3-2 en 4-3-3 twee verschillende systemen er tot in perfectie inslijpen. "Als we 4-3-3 spelen, dan moet ik met een kleine aanpassing kunnen overschakelen naar 5-3-2 of 3-5-2. Het is maar net waar we het beste resultaat mee kunnen halen dit EK."

Het winnende voetvolleyteam van de training van maandag. Het winnende voetvolleyteam van de training van maandag. Foto: Getty Images

Teambuilding in een bubbel

Echt waar: in 1988 bezochten Marco van Basten, Ruud Gullit en al die andere spelers van de gouden EK-selectie twee dagen voor de finale tegen de Sovjet-Unie een concert van Whitney Houston. De tijd dat dat kon is al lang voorbij, maar recenter konden de Oranje-internationals tijdens een EK of WK nog door de straten van pakweg Krakau of Rio de Janeiro wandelen. De selectie van het EK 1996 ging zeevissen als teamuitje en tijdens het EK 2008 droegen spelers hun kinderen op hun schouder mee tijdens de ereronde na weer een gewonnen groepswedstrijd.

Door corona is nu alles anders. De Boer: "Als het toernooi lang duurt, en laten we hopen dat dat zo is, dan zien spelers wekenlang hun familie niet. Maar goed, ze weten waar ze het voor doen. Het hoort bij topsport."

Teambuilding lijkt buiten het hotel ook onmogelijk, maar De Boer ziet toch mogelijkheden. "We kijken of we ergens een bubbel kunnen creëren. Misschien een barbecue op een mooi plekje, maar dan wel met onze eigen koks. Continu het Zeisterbos is straks ook niet alles, we willen ook daar wat organiseren. Het is een kwestie van creatief zijn dit EK."