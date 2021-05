Geoginio Wijnaldum is blij met de ontwikkeling die het Nederlands elftal de laatste tijd doormaakt. De middenvelder kijkt met veel vertrouwen uit naar het EK van komende maand.

"Het is weer een vriendenploeg. We vormen een eenheid. Daarmee alleen win je geen wedstrijden, maar het is wel heel belangrijk. Na het WK van 2014 was de sfeer een tijdje wat minder", zegt Wijnaldum tijdens de trainingsstage van Oranje in het Portugese Lagos.

Het WK van 2014, waarop Nederland mede door een doelpunt van Wijnaldum in de troostfinale tegen Brazilië brons pakte, is het laatste eindtoernooi waaraan Oranje meedeed. Daarna volgden zeer magere jaren met telkens uitschakeling in de kwalificatiereeks.

"Het is toch ongelooflijk dat we met Nederland zeven jaar niet op een WK of EK hebben gespeeld. Nederland leek zich altijd automatisch te kwalificeren. Eén toernooi missen, dat kan misschien nog. Maar twee?", aldus Wijnaldum.

"Het heeft me veel pijn gedaan. Soms keek ik even met een schuin oog naar die toernooien, maar ik kon het nauwelijks opbrengen. Vaak was ik op vakantie, maar dat voelde fout. Want tijdens die toernooien hoorde ik niet op vakantie te zijn."

'Aanvoerdersband geeft me een trots gevoel'

Wijnaldum is een van de negen spelers uit de selectie van 26 spelers voor het EK die al een eindtoernooi heeft meegemaakt met Oranje. Hij is bovendien op dit EK de aanvoerder, omdat Virgil van Dijk er niet bij is vanwege een zware knieblessure.

"Natuurlijk doet de aanvoerdersband me wat. Het geeft me een trots gevoel. Ik ben wel op een leeftijd gekomen dat ik meer met de ploeg bezig ben. Ik kan ook mezelf blijven in deze rol. Ik vind ook dat we meer aanvoerders hebben", vertelt Wijnaldum.

"Als je ziet hoe Memphis met de ploeg bezig is, is hij voor mij ook een aanvoerder. Net als De Ligt en ook De Roon. Mensen kunnen niet in onze kleedkamer kijken. Daarom is het misschien verrassend dat ik De Roon noem."

Wijnaldum vindt het jammer dat Van Dijk het EK niet heeft gehaald. "Hij is in alles onze echte aanvoerder. Hij is groot en sterk en heeft echt de uitstraling van een aanvoerder. Strootman was ook een echte aanvoerder. Op jonge leeftijd al."

Oranje speelt in de aanloop naar het EK eerst nog twee oefenwedstrijden; woensdag in Faro tegen Schotland en zondag in Enschede tegen Georgië. De ploeg van bondscoach Frank de Boer opent het EK op 13 juni met een groepsduel met Oekraïne in Amsterdam.