Na een seizoen waarin hij meer speelde dan wie dan ook van het Nederlands elftal, is hij nog lang niet moe. Een interview met Frenkie de Jong over de EK-kansen van Oranje, de mislukte titelrace van FC Barcelona en samenspelen met Lionel Messi. "Ik zou dom zijn als ik hem niet aanspeel."

De afgelopen week was Frenkie de Jong even thuis in zijn geboorteplaats Arkel. Hij sloot daardoor iets later aan bij de Oranje-selectie en toch kwam hij al een beetje in EK-stemming. "Familie, vrienden, ze begonnen allemaal al over het EK. En ik zag de reclames op tv voorbijkomen. Of dat leuk is? Zolang ik er zelf niet inzit, kan ik er prima naar kijken."

Als klein jongetje keek hij vroeger in een oranje shirtje naar de EK's en WK's. "Had ik van die vlaggetjes op mijn wang geschminkt", vertelt hij het Cascade Resort in het Portugese Lagos, waar hij zondag bij Oranje arriveerde. "Van het WK 2010 heb ik de mooiste herinneringen. Ik heb een mooie generatie Oranje-spelers kunnen volgen. En nu zit ik er zelf bij. Ik heb zin in dit EK."

Die zin helpt De Jong misschien om de teleurstelling van het seizoen bij FC Barcelona weg te spoelen. Een vroege uitschakeling in de Champions League, geen landstitel en alleen de eindzege in de Copa del Rey, somt hij op. "Dat is niet goed genoeg. Als Barcelona wil je meer dan een beker. Al is het seizoen niet heel slecht geweest, zeker als je ziet waar we vandaan komen."

Vreugde bij Frenkie de Jong en Lionel Messi tijdens de finale van de Copa de Rey. Vreugde bij Frenkie de Jong en Lionel Messi tijdens de finale van de Copa de Rey. Foto: Getty Images

Het was nogal wat in Barcelona. Een historische 8-2-vernedering door Bayern München, 1 miljard euro in het rood en een sterspeler die zei dat hij weg wilde. De financiële problemen lijken nu niet minder groot, maar Lionel Messi is wel opgebloeid, zo zag De Jong ook.

"Voor mijn gevoel is hij gelukkig bij Barcelona. Ik hoop heel erg dat hij blijft, want dat helpt ons. Hij is nog steeds veruit de beste speler."

Zeg je tegen Messi dat hij moet blijven?

"Niet direct, maar we praten wel over van alles."

Hoe is jullie band?

"Het is bijzonder om met hem te spelen. Toen ik twaalf jaar was, was hij al de beste van de wereld. Ik keek tegen hem op en nu ben ik nog steeds nederig. Als de posities hetzelfde zijn en ik kan kiezen tussen Messi aanspelen of een ander, dan kies ik altijd voor Messi. Het zou dom zijn om dat niet te doen. Hij is de beste ooit."

Misschien kun je komend seizoen ook Georginio Wijnaldum of Memphis Depay aanspelen. Zij worden aan Barcelona gelinkt…

"Het is afwachten wat ze doen. Ik weet niet hoe serieus het is. En misschien weet ik het wel, maar dan vertel ik het niet, haha."

Frenkie de Jong tijdens het persmoment van Oranje zondag in Lagos. Frenkie de Jong tijdens het persmoment van Oranje zondag in Lagos. Foto: Pro Shots

Wijnaldum en Memphis waren het afgelopen jaar onomstreden bij respectievelijk Liverpool en Olympique Lyon en De Jong was dat bij Barcelona. Hij maakte zelfs de meeste speelminuten (4.492) bij zijn club van de gehele Oranje-selectie. "Maar moe ben ik niet. Ik heb wel meer laten zien dan in mijn eerste seizoen."

Qua doelpunten (drie in 37 competitiewedstrijden) hield het alleen niet over. "Daar heb ik het ook weleens met Ronald Koeman over gehad. Toen de trainer kwam zei hij: "Je bent voor veel geld gehaald, je bent een goede speler. Maar je moet meer verantwoordelijkheid pakken. Beslissender zijn. Hij gaf me verantwoordelijkheid en vertrouwen. Dat was prettig."

Vind je scoren wel leuk?

"Ja, heel leuk. Maar het ligt ook een beetje aan de verschillende posities waar ik gespeeld heb. Ik ben bij Ajax en Barcelona controlerende middenvelder geweest. Dan speelde ik teruggetrokken, moest het spel op gang brengen. Ik heb ook geregeld centraal achterin gestaan."

Word jij ooit een scorende middenvelder?

"Ik denk niet ik een speler ben van vijftien goals en vijftien assists, zelfs als ik alleen maar als aanvallende middenvelder zou spelen. Maar ik kan er wel meer maken dan nu. Ik denk sowieso dat ik meer kan dan ik tot nu toe heb laten zien in mijn carrière."

Op welke positie speel je het liefst?

"Op het middenveld. Controlerend of op rechts maakt in principe niet heel veel uit. Als ik maar vrijheid heb. Ik kom het liefst veel aan de bal en als middenvelder gebeurt dat het vaakst."

Frenkie de Jong scoorde een keer in 25 interlands. Frenkie de Jong scoorde een keer in 25 interlands. Foto: Gettty Images

Bij Oranje lijkt De Jong onomstreden als middenvelder, al zou hij in de 5-3-2 ook centraal achterin kunnen spelen. "Dan toch liever op het middenveld. Maar ja, ik weet nu nog niet welk systeem we gaan spelen."

Een concreet doel heeft hij ook niet voor zichzelf. "Ik ga nu niet zeggen: ik moet dit of dat doen op dit EK. Mijn doel is gewoon zo goed mogelijk spelen, waardoor we ver kunnen komen als team."

Hoe goed is dit Oranje?

"We hebben goede spelers, maar we zijn geen Frankrijk. Daar spelen alle jongens in de absolute top, en ze zijn vaak nog bepalend ook. Wij hebben dat niet."

Kunnen we Europees kampioen worden?

"Je doet altijd mee om te winnen. We zijn geen topfavoriet, maar als alles meezit kan het wel. Zo zijn er meer landen. Ik denk dat een stuk of acht landen dit EK kunnen winnen."

