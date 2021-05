Frenkie de Jong is niet verbaasd over de onrust rondom de positie van Ronald Koeman bij FC Barcelona. De Oranje-international hoopt in ieder geval dat de Catalaanse topclub verdergaat met de Nederlandse coach.

"Er wordt heel veel geschreven", zegt De Jong zondag in het Portugese Lagos, waar hij zich bij het Nederlands elftal heeft gevoegd voor het trainingskamp. "Ik heb nu geen contact gehad met mensen van de club en ook niet met Koeman, dus ik weet niet wat er speelt. Wat ik hoor, horen jullie ook. Ik wacht het af."

FC Barcelona eindigde na een spannende titelstrijd als derde in La Liga, waardoor de positie van Koeman momenteel onder druk staat. Naar alle waarschijnlijkheid krijgt de coach volgende week te horen of hij mag aanblijven, zo liet voorzitter Joan Laporta vrijdag weten.

Laporta kondigde onlangs grote veranderingen aan bij Barcelona en sindsdien is het onduidelijk of er nog plaats is voor de oud-bondscoach van Oranje. De Jong vindt het lastig om te zeggen of de club Koeman links laat liggen.

"Ik weet niet of dat waar is. Ik kan daar niet over oordelen", aldus de 24-jarige middenvelder. "Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik een goede band met Koeman heb. Voor mij is hij een goede trainer. Ik hoop daarom dat hij blijft."

'Als je geen kampioen wordt, is er altijd gezeur'

Afgelopen vrijdag meldden Spaanse media bovendien dat Koeman naar het ziekenhuis moest vanwege angstaanvallen als gevolg van de onzekerheid over zijn toekomst bij Barcelona. Zijn zaakwaarnemer Rob Jansen ontkende dit en zei dat de 58-jarige trainer alleen voor een controle een bezoek aan het ziekenhuis had gebracht. Koeman liet vervolgens weten gezond te zijn.

De Jong is niet verbaasd dat de positie van Koeman uitgebreid wordt besproken in de media. "Barcelona is natuurlijk een van de grootste clubs ter wereld. Als je geen kampioen wordt, dan is er altijd gezeur. Dus in die zin verbaast het me niet."

De Jong verblijft met Oranje nog tot zaterdag in Lagos. Woensdag wacht in Faro een oefenwedstrijd tegen Schotland, waarna de ploeg van bondscoach Frank de Boer zondag het tweede en laatste oefenduel van de voorbereiding speelt. In de Grolsch Veste in Enschede is Georgië de tegenstander.

Het EK begint voor Oranje op 13 juni met de groepswedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA.