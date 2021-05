Kevin De Bruyne heeft flink wat schade opgelopen bij zijn harde botsing met Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger zaterdag in de Champions League-finale. De Belg heeft minder dan twee weken voor de start van het EK een gebroken neus en een breuk in zijn linker oogkas.

De 29-jarige De Bruyne meldt zijn diagnose zondag zelf op Twitter, na een bezoek aan het ziekenhuis. "Ik voel me nu oké", schrijft de middenvelder van Manchester City. "Natuurlijk ben ik nog steeds teleurgesteld over de finale, maar we zullen terugkeren."

Het is nog onduidelijk wat de blessures van De Bruyne betekenen voor zijn deelname aan het EK. De spelmaker is een cruciale speler voor België, dat geldt als een van de topfavorieten voor de Europese titel. De 'Rode Duivels' beginnen hun toernooi op 12 juni met een wedstrijd tegen Rusland.

De Bruyne moest zaterdag in de verloren Champions League-finale (0-1) in Porto na een uur spelen aangeslagen naar de kant, na een botsing met Rüdiger. De Duitse verdediger ving De Bruyne bewust op en kreeg daarvoor geel.

Rüdiger was ook even aangeslagen, maar kon de finale vervolgen. De Bruyne verliet huilend het veld. Hij zat na zijn wissel een tijdje op de bank, met een blauw linkeroog. Al ruim voor het laatste fluitsignaal liep hij met een verzorger richting de kleedkamer.

